Президент Польщі приїхав до України і виступить із посланням: подробиці

Польський лідер звернеться до Верховної Ради України

Президент Польщі Анджей Дуда, який напередодні розповів про розмову зі своїм українським колегою Володимиром Зеленським за кілька годин до широкомасштабного російського вторгнення, прибув до України.

Про це повідомив сайт польського президента у суботу, 21 травня, пізно увечері.

На момент його публікації Анджей Дуда вже перебував в Україні.

"У неділю у Верховній Раді у Києві президент Республіки Польща виступить із посланням як перший глава іноземної держави з початку війни", — йдеться в інформації.

Це вже не перший візит польського президента до України від початку повномасштабної російської агресії. Так, 13 квітня президент Польщі спільно з главами Литви, Латвії та Естонії вже відвідував Київ.

Також варто зазначити, що польський президент, як і Польща загалом, активно підтримують Україну під час російської агресії як у плані постачання необхідних українській армії озброєнь, так і в економічному та гуманітарному плані.

Зокрема, 5 травня Дуда заявив, що між Польщею та Україною не буде більше кордону.

А 13 травня висловив переконання, що міжнародна спільнота змусить росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні.