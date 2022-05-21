Дуда розповів про зустріч із Зеленським за кілька годин до вторгнення рф: "Можливо, бачимося востаннє"

Польський лідер згадав про дні, що передували війні

Президент України Володимир Зеленський очікував на початок повномасштабного вторгнення росії в лютому. За словами його польського колеги Анджея Дуди, про це свідчить їхня зустріч, котра закінчилася за кілька годин до того, як танки армії Росії прорвали український кордон.

Докладніше про це президент Польщі розповів в інтерв’ю виданню Polska Times.

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За словами Дуди, конфлікт був неминучим — з урахуванням кількості військ, які росія перекинула на кордони з Україною. Про це свідчили й дані розвідки, зокрема польської.

Польський політик розповів, що буквально за кілька годин до початку повноцінної війни був у Києві та розмовляв із Зеленським. Той одразу зізнався: чекає, що росія може розпочати вторгнення. Дуда каже, що ця зустріч була дуже "зворушливою".

"Я чув: "Росіяни думають, що ми не воюватимемо, але вони помиляються. У нас є досвідчені бійці, які воюють 8 років, добре знаються на бою. Це зовсім інша Україна і зовсім інша українська армія, ніж та, що була у 2014 році", — пригадує Анджей Дуда. — Наприкінці Зеленський сказав: "Анджей, можливо, ми бачимось востаннє".

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Також президент Польщі наголосив на тому факті, що вважає Зеленського своїм другом, причому їхню дружбу дуже зміцнила війна. Дуда відверто каже, що справді боявся "більше не почути" свого українського колегу.

Нині ж, як запевняє політик, Україна і Польща мають чудові відносини; багато питань, у тому числі гуманітарних, вирішуються на найвищому рівні — лише завдяки телефонному дзвінку.

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Підтримка поляків справді неймовірна. Тільки недавно ми писали, що наші західні сусіди погодилися допомогти Україні з паливом, криза якого торкнулася нашої країни через війну з росією.

Також "Телеграф" розповідав про те, що подібна допомога від Польщі є дуже небезпечною для неї самої. Все тому, що у рф уже заговорили про "чергу на денацифікацію", куди першими включили саме польський народ.