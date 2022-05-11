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Україна та Польща домовились про усунення зайвої бюрократії на кордоні

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Дмитро Романов Дмитро Романов
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Україна та Польща домовились про усунення зайвої бюрократії на кордоні Новина оновлена 11 травня 2022, 17:49

В умовах блокади українських портів Польща стала стратегічно важливим партнером України

Україна та Польща будуть і надалі покращувати логістику на кордоні, зокрема автомобільних пунктів пропуску. Про це на українсько-польському кордоні домовились міністр інфраструктури України Олександр Кубраков та міністр інфраструктури та розвитку Польщі Анджей Адамчик, повідомила пресслужба Міністерства інфраструктури України.

За словами міністра інфраструктури, в умовах блокади українських портів Польща стала стратегічно важливим партнером України. Країна допомагає експортувати українську агропромислову продукцію, перевозити з-за кордону необхідну військову та гуманітарну допомогу. Саме тому вкрай важливо позбутися зайвої бюрократії та інфраструктурних перепон, які знижують швидкість та якість логістики.

"Ми вже домовилися про створення спільного підприємства для активізації залізничних перевезень. Наразі досягли значного прогресу в лібералізації автомобільних перевезень, зокрема, вдячний польським колегам за скасування дозволів для автоперевізників на транспортування в Україну палива", — сказав Кубраков.

Україна та Польща також продовжують роботу над посиленням транспортної ізоляції росії та білорусі. Сторони впевнені: таким чином рф втратить фінансові ресурси для продовження війни.

Нагадаємо, раніше віцепрем’єр-міністерка — міністерка економіки Юлія Свириденко повідомила, що Європейський Союз скасовував стягнення усіх імпортних мит на українські товари.

Теги:
#Інфраструктура #Олександр Кубраков #Відновлення
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