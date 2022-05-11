Украина и Польша договорились об отмене лишней бюрократии на границе

В условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины

Украина и Польша будут и дальше улучшать логистику на границе, в частности, через автомобильные пункты пропуска. Об этом на украино-польской границе договорились министр инфраструктуры Украины Александр Кубраков и министр инфраструктуры и развития Польши Анджей Адамчик, сообщила пресс-служба Министерства инфраструктуры Украины.

По словам министра инфраструктуры, в условиях блокады украинских портов Польша стала стратегически важным партнером Украины. Страна помогает экспортировать украинскую агропромышленную продукцию, перевозит из-за границы необходимую военную и гуманитарную помощь. Именно поэтому крайне важно избавиться от лишней бюрократии и инфраструктурных преград, снижающих скорость и качество логистики.

"Мы уже договорились о создании совместного предприятия для активизации железнодорожных перевозок. Сейчас достигли значительного прогресса в либерализации автомобильных перевозок, в частности, благодарен польским коллегам за отмену разрешений для автоперевозчиков на транспортировку в Украину топлива", — сказал Кубраков.

Украина и Польша также продолжают работу над усилением транспортной изоляции россии и белоруси. Стороны уверены: таким образом россия потеряет финансовые ресурсы для продолжения войны.

Напомним, ранее вице-премьер-министр — министр экономики Юлия Свириденко сообщила, что Европейский Союз отменял взыскание всех импортных пошлин на украинские товары.