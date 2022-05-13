"Черга на денацифікацію": росія відкрито пригрозила Польщі війною

Депутат Держдуми обурився через критику з боку президента та прем'єра Польщі

Представник російської влади відверто пригрозив Польщі війною за останні заяви щодо виплат контрибуцій Україні та критику "російського миру".

З погрозами європейській країні, яка входить у НАТО, виступив депутат Держдуми РФ Олег Морозов у власному Telegram-каналі.

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"Своїми заявами про Росію, як "ракову пухлину", і про "контрибуцію", яку ми повинні виплатити Україні, Польща спонукає нас поставити її на перше місце у чергу на денацифікацію після України", — написав Морозов у п'ятницю, 13 травня.

Варто зазначити, що ідеологію "російського миру" назвав "раковою пухлиною" прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький у статті для британської газети The Telegraph.

"Пухлина пожирає не тільки більшу частину російського суспільства, а й становить смертельну загрозу для Європи. Недостатньо лише підтримувати Україну в її війні з Росією. Ми маємо повністю викорінити цю жахливу нову ідеологію", — зазначив Моравецький у статті, датованій 10 травня.

При цьому президент Польщі Анджей Дуда під час поїздки до столиці Естонії Таллінна заявив, що Росію змусять виплатити Україні контрибуцію.

"Росія має виплатити компенсацію за те, що вона зруйнувала в Україні, а винні у військових злочинах в Україні мають бути притягнуті до кримінальної відповідальності", — наголосив він.

Очевидно, що такі заяви польських лідерів не надто сподобалися російським агресорам, тому вони й вдалися до погроз.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що Польща, яка недавно почала постачати українським захисникам важку техніку, відправила нашій країні новітню модифікацію танків Т-72.