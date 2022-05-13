Польща розлютила росіян заявою на підтримку України

Міжнародна спільнота переконана, що країна-агресор має відповісти за всі свої злочини, скоєні на українських землях

Президент Польщі Анджей Дуда заявив, що російську федерацію повинні змусити виплатити Україні контрибуцію — примусовий післявоєнний платіж, який повинна сплатити держава, яка зазнала поразки у війні.

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"Ми глибоко віримо, що міжнародне співтовариство змусить росію виплатити контрибуцію на відновлення того, що було зруйновано в Україні", — заявив польський лідер під час спілкування з журналістами у Таллінні в п'ятницю, 13 травня.

Варто відзначити, що жителям російської федерації такий розвиток подій явно не сподобався. Після заяви польського президента вони активно почали обговорювати ймовірність виплати росією компенсацій за війну Україні в соцмережах, мовляв, сплатити можуть лише "черговою партією калібрів".

Самого ж президента Польщі назвали "моською, яка розгавкалася".

Реакція користувачів мережі на заяву Дуди

Раніше "Телеграф" повідомляв, що сусідня Польща, яка з перших днів військової агресії росії допомагає Україні протистояти ворогу, знову передала Києву нову бойову допомогу у вигляді новітніх потужних танків, оснащених тепловізорами та приладами нічного бачення.