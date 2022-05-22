Президент Польши приехал в Украину и выступит с посланием: подробности

Польский лидер обратится к Верховной Раде Украины

Президент Польши Анджей Дуда, который накануне рассказал о разговоре со своим украинским коллегой Владимиром Зеленским за несколько часов до широкомасштабного российского вторжения, прибыл в Украину.

Об этом сообщил сайт польского президента в субботу, 21 мая, поздно вечером.

Согласно сообщению, на момент его публикации Анджей Дуда уже находился в Украине.

"В воскресенье в Верховной Раде в Киеве президент Республики Польша выступит с посланием как первый глава иностранного государства с начала войны", — говорится в информации.

Это уже не первый визит польского президента в Украину с начала полномасштабной российской агрессии. Так, 13 апреля президент Польши совместно с главами Литвы, Латвии и Эстонии уже посещал Киев.

Также стоит отметить, что польский президент, как и Польша в целом, активно поддерживают Украину во время российской агрессии как в плане поставок необходимых украинской армии вооружений, так и в экономическом и гуманитарном плане.

В частности, 5 мая Дуда заявил, что между Польшей и Украиной не будет больше границы.

А 13 мая выразил убеждение, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине.