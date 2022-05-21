Дуда рассказал о встрече с Зеленским за несколько часов до вторжения рф: "Может быть, видимся в последний раз"

Польский лидер вспомнил о днях, предшествовавших войне

Президент Украины Владимир Зеленский ожидал начала полномасштабного вторжения россии в феврале. По словам его польского коллеги Анджея Дуды, об этом свидетельствует их встреча, закончившаяся за несколько часов до того, как танки армии рф прорвали украинскую границу.

Подробнее об этом президент Польши рассказал в интервью изданию Polska Times.

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По словам Дуды, конфликт был неизбежен — с учетом количества войск, которое россия перебросила на границы с Украиной. Об этом свидетельствовали и данные разведки, в том числе польской.

Польский политик рассказал, что буквально за несколько часов до начала полноценной войны был в Киеве и говорил с Зеленским. Тот сразу признался: ждет, что россия может начать вторжения. Дуда говорит, что эта встреча была весьма "трогательной".

"Я слышал: "Россияне думают, что мы не будем воевать, но они ошибаются. У нас есть опытные бойцы, которые воюют 8 лет, хорошо разбираются в бою. Это совсем другая Украина и совсем другая украинская армия, чем та, что была в 2014 году", — вспоминает Анджей Дуда. — В конце Зеленский сказал: "Анджей, может быть, мы увидимся в последний раз".

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Также президент Польши подчеркнул тот факт, что считает Зеленского своим другом, причем их дружбу весьма укрепила война. Дуда откровенно говорит, что действительно опасался "больше не услышать" своего украинского коллегу.

Сейчас же, по заверению политика, Украина и Польша имеют отличные отношения, многие вопросы, в том числе гуманитарные, улаживаются на самом высоком уровне — всего лишь благодаря телефонному звонку.

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Поддержка поляков действительно невероятно. Только недавно мы писали, что наши западные соседи согласились помочь Украине с топливом, кризис которого коснулся нашей страны из-за войны с россией.

Также "Телеграф" рассказывал о том, что подобная помощь от Польши весьма опасна для нее самой. Все потому, что в россии уже заговорили об "очереди на денацификацию", куда первыми включили именно польский народ.