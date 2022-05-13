"Очередь на денацификацию": россия открыто пригрозила Польше войной

Депутат Госдумы возмутился из-за критики со стороны президента и премьера Польши

Представитель российских властей откровенно пригрозил Польше войной за последние заявления по поводу выплат контрибуций Украине и критику "российского мира".

С угрозами европейской стране, входящей в НАТО, выступил депутат Госдумы РФ Олег Морозов в собственном Telegram-канале.

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"Своими заявлениями о России, как "раковой опухоли", и о "контрибуции", которую мы должны выплатить Украине, Польша побуждает нас поставить ее на первое место в очередь на денацификацию после Украины", — написал Морозов в пятницу, 13 мая.

Следует отметить, что идеологию "русского мира" назвал "раковой опухолью" премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий в статье для британской газеты The Telegraph.

"Опухоль пожирает не только большую часть российского общества, но и представляет смертельную угрозу для Европы. Недостаточно только поддерживать Украину в ее войне с Россией. Мы должны полностью искоренить эту ужасную новую идеологию", — отметил Моравецкий в статье, датированной 10 мая.

При этом президент Польши Анджей Дуда во время поездки в столицу Эстонии Таллинна заявил, что Россию заставят выплатить Украине контрибуцию.

"Россия должна выплатить компенсацию за то, что она разрушила в Украине, а виновные в военных преступлениях в Украине должны быть привлечены к уголовной ответственности", — подчеркнул он.

Очевидно, что такие заявления польских лидеров не очень понравились российским агрессорам, поэтому они и прибегли к угрозам.

Ранее "Телеграф" сообщал, что Польша, недавно начавшая поставлять украинским защитникам тяжелую технику, отправила нашей стране новейшую модификацию танков Т-72.