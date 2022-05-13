Польша взбесила россиян заявлением в поддержку Украины

Международное сообщество убеждено, что страна-агрессор должна ответить за все свои преступления, совершенные на украинских землях

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российскую федерацию должны заставить выплатить Украине контрибуцию — принудительный послевоенный платеж, который должно оплатить государство, потерпевшее поражение в войне.

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"Мы глубоко верим, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине", — заявил польский лидер во время общения с журналистами в Таллинне в пятницу, 13 мая.

Следует отметить, что жителям российской федерации такое развитие событий явно не понравилось. После заявления польского президента они активно начали обсуждать вероятность выплаты россией компенсаций за войну Украине в соцсетях, мол, оплатить могут только "очередной партией калибров".

Самого же президента Польши назвали "моськой, которая разлаялась".

Реакция пользователей сети на заявление Дуды

Ранее "Телеграф" сообщал, что соседняя Польша, которая с первых дней военной агрессии россии помогает Украине противостоять врагу, снова передала Киеву новую боевую помощь в виде новейших мощных танков, оснащенных тепловизорами и приборами ночного видения.