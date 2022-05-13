Укр

Польша взбесила россиян заявлением в поддержку Украины

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Анджей Дуда Новость обновлена 13 мая 2022, 15:34
Анджей Дуда

Международное сообщество убеждено, что страна-агрессор должна ответить за все свои преступления, совершенные на украинских землях

Президент Польши Анджей Дуда заявил, что российскую федерацию должны заставить выплатить Украине контрибуцию — принудительный послевоенный платеж, который должно оплатить государство, потерпевшее поражение в войне.

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"Мы глубоко верим, что международное сообщество заставит россию выплатить контрибуцию на возобновление того, что было разрушено в Украине", — заявил польский лидер во время общения с журналистами в Таллинне в пятницу, 13 мая.

Следует отметить, что жителям российской федерации такое развитие событий явно не понравилось. После заявления польского президента они активно начали обсуждать вероятность выплаты россией компенсаций за войну Украине в соцсетях, мол, оплатить могут только "очередной партией калибров".

Самого же президента Польши назвали "моськой, которая разлаялась".

Реакция пользователей сети на заявление Дуды
Реакция пользователей сети на заявление Дуды

Ранее "Телеграф" сообщал, что соседняя Польша, которая с первых дней военной агрессии россии помогает Украине противостоять врагу, снова передала Киеву новую боевую помощь в виде новейших мощных танков, оснащенных тепловизорами и приборами ночного видения.

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#Польша #Россия #Заявление #Аджей Дуда