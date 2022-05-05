"Между Украиной и Польшей больше не будет границ": мощное обращение Дуды (видео)

Польша помогает Украине с первых дней полномасштабной войны

В четверг, 5 мая, на 71-й день полномасштабного вторжения рф в Украину президент Польши Анджей Дуда сделал знаковое заявление о границах с Украиной.

Об этом глава польского государства рассказал в своем обращении к народу.

"Между нашими странами – Польшей и Украиной – не будет больше границы. Чтобы мы жили вместе на этой земле, строя и восстанавливая свое общее счастье и общую силу, которая позволит отражать любую опасность или любую возможную угрозу", — заявил президент Польши.

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Напомним, Польша недавно начала поставлять украинским защитникам тяжелую технику. Как оказалось, в поставки вошли и современные танки Т-72M1R, которые в армии Польши появились всего несколько лет тому назад. Добавим, что с 27 апреля Польша перестала получать российский газ из-за отказа рассчитываться за него рублями.

Ранее Дуда заявил, что будет прилагать все усилия для скорейшего наказания всех причастных к военным преступлениям российских оккупантов на территории Украины. В начале апреля президент Польши высказался о преступлениях россиян в Буче.