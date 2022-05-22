Через санкції "Аерофлоту" доведеться розбирати літаки на частини - Bloomberg

Російський авіаперевізник зовсім скоро може стати внутрішнім

Російському "Аерофлоту" через дефіцит запчастин, який спричинили санкції Заходу, скоро доведеться почати розбирати свої літаки. Експерти кажуть, що така ситуація виникне вже через три місяці.

Про це у неділю, 22 травня, повідомляє Bloomberg.

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Експерти IBA зазначають, що Росія через декілька місяців не зможе замінити продукцію Boeing та Airbus, тому їм доведеться частину літаків пустити на запчастини.

На фоні введених санкцій "Аерофлот" вже значно скоротив закордонну маршрутну мережу — якщо станом на 24 лютого російський перевізник виконував рейси у 56 країн, то у травні їх було всього 13. При цьому пасажиропотік навіть на ці рейси знизився.

"У найближчому майбутньому "Аерофлот" буде здебільшого авіакомпанією, що працює на внутрішньому ринку", — вважає експерт з безпеки польотів зі Школи менеджменту Слоуна при Массачусетському технологічному інституті Арнольд Барнетт.

Нагадаємо, після розкриття правди про різанину, влаштовану російськими окупантами в Бучі та інших містах Київщини, у США заявили про підготовку нових санкцій проти Росії. Цей пакет обмежив лізинг літаків, авіапального, а також імпорту та експорту виробів зі сталі та предметів розкоші.

Економічний експерт Олександр Охріменко пояснив "Телеграфу", що означатимуть Росії нові санкції щодо лізингу літаків.