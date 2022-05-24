Україна втратила важливе місто на Донбасі: подробиці

ЗСУ відступили для збереження особового складу та продовження оборони ключових напрямків

У вівторок, 24 травня, на 90-й день повномасштабного вторгнення рф в Україну окупанти зайняли місто Світлодарськ (Донецька область).

Про це у коментарі журналістам "Вільного радіо" повідомив начальник Світлодарської військової адміністрації Сергій Гошко.

Гошко додав, що великої кількості російських військ у місті немає. Загарбники ходять вулицями та перевіряють документи у місцевих жителів.

"В даний час вивішують свою ганчірку (російський прапор, – Ред.) на адміністративній будівлі. Місцеве населення, з яким я спілкуюся, каже, що великої присутності їх не бачить. Є певні групи у кількості по 5 осіб", — заявив начальник Світлодарської ВМА.

Користувач Facebook Ольга Хижа, яка родом зі Світлодарська, зазначила, що війська росії увійшли до міста вночі без бою.

Світлодарськ на карті України

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Раніше міністр оборони росії Сергій Шойгу цинічно пояснив, чому російські війська на Донбасі та інших ділянках фронту стали просуватися куди повільніше, ніж у перші дні війни.

Нагадаємо, стало відомо, що окупанти планують робити у Херсоні.