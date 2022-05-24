З "референдумом" не виходить: розкрито плани кремля щодо Херсону

Окупаційна влада хоче приєднати Херсонщину до Криму і включити до свого складу як "Таврійську губернію"

росія усвідомлює, що провести референдум у Херсонській області їй не вдасться, адже жителі на нього просто не прийдуть, тож вирішила підготувати інший сценарій окупації.

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Про це під час свого інтерв'ю для "Української правди" розповів начальник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов, відповідаючи на запитання журналіста щодо подальших планів окупаційної влади на Херсонщину.

"Дивіться, вони вже намагалися тричі зробити референдум. Вони вже зрозуміли, що не йдуть люди на референдум, вони не прийдуть і не проголосують навіть під тим впливом, під яким там зараз знаходяться. Цього не буде. Тож тепер вони проробляють інші варіанти, без референдуму", — пояснив він.

За його словами, ще за імперських часів адміністративний центр Херсонської губернії знаходився у Сімферополі, тож саме це в подальшому й може спробувати відродити російська федерація просто по зверненню так званого тимчасового "керівництва".

"І, таким чином, один з основних варіантів, який вони зараз опрацьовують – це приєднання Херсонської області до Криму і входження в склад росії як Таврійська губернія", – пояснив Буданов, наголосивши, що думка людей окупантів абсолютно не цікавить.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на думку радника глави Офісу президента Олексія Арестовича, окупаційна влада може відмовитись від проведення референдумів у Херсонській області та навіть не запитуватиме у тутешніх жителів, чи хочуть вони приєднання до росії.

Також нагадаємо, що попри систематично репресії з боку окупантів, жителі Херсонщини не втрачають проукраїнських настроїв та мужньо протистоять так званій "новій владі" загарбників. Люди виходять на проукраїнські мітинги та прямо заявляють про те, що не збираються співпрацювати із ворогом.