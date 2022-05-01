Кримський журналіст Олександр Янковський про те, чому Херсонська область така важлива для російських окупантів.

Чим Херсонщина важлива для російських окупантів?

1. Транспортне сполучення і постачання всього необхідного з Криму до російських військ на півдні України. Дві автомобільні і дві залізнічні колії ведуть з Криму до Херсонщини.

2. Можливість концентрації військ на Херсонщині для продовження наступу як у напрямку Кривий Ріг, так і Миколаїв-Одеса.

3. Вода для Криму. Після захоплення вже 24 лютого Каховської ГЕС росіяни отримали контроль над дніпровською водою у Каховському водосховищі. Вода після підриву тимчасової греблі пішла до Криму. До Джанкоя вода взагалі надходить самотоком, далі піднімається насосами.

4. Зерно і інші продукти, що вирощуються на Херсонщині. У лютому росіяни дефакто отримали контроль не тільки над Північно-Кримським каналом, але й над Каховським каналом, який дає воду більшій частині південної Херсонщини, і навіть постачає воду до Бердянська. Херсонщина — це можливість недорого отримувати продукти для російських окупантів. Тому якщо спочатку російські окупанти просто грабували агровиробників на Херсонщині, то тепер змушують фермерів виходити в поле — сіяти, і т.д.

5. Аграрно-водна спрямованість інтересів Росії щодо Херсона також впливає на політику щодо жителів. Для сільгоспвиробництва і постачання води до Криму не потрібно багато людей. Більше того — люди навіть заважатимуть. Тому Росія буде і надалі робити все, аби у людей на Херсонщині не було роботи, грошей, зв'язку і так далі. Це буде спонукати економічно активних людей виїжджати з області.

6. Ще один важливий момент — Херсонщина це землі на узбережжі двох морів. Не здивуюсь, якщо вони десь у москві вже ділять земельні ділянки.

Отже, росіяни самі не підуть з Херсонщини. Так само як самі вони за 8 років не пішли з Криму. Єдиний шлях для звільнення Херсонщини — це дії ЗСУ.

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