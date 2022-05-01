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В москве уже делят участки Херсонской области: чем она так важна для оккупантов - Александр Янковский

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Александр Янковский Александр Янковский
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Херсонская область Новость обновлена 01 мая 2022, 11:30
Херсонская область

Крымский журналист Александр Янковский о том, почему так Херсонская область важна для российских оккупантов.

Чем Херсонщина важна для российских оккупантов?

1. Транспортное сообщение и поставка всего необходимого из Крыма российским войскам на юге Украины. Два автомобильных и два железнодорожных пути ведут из Крыма в Херсонскую область.

2. Возможность концентрации войск в Херсонской области для продолжения наступления как в направлении Кривой Рог, так и Николаев-Одесса.

3. Вода для Крыма. После захвата 24 февраля Каховской ГЭС россияне получили контроль над днепровской водой в Каховском водохранилище. Вода после подрыва временной дамбы пошла в Крым. К Джанкою вода вообще поступает самотоком, затем поднимается насосами.

4. Зерно и другие продукты, выращиваемые в Херсонской области. В феврале россияне дефакто получили контроль не только над Северо-Крымским каналом, но и над Каховским каналом, который дает воду большей части южной Херсонщины, а также поставляет воду в Бердянск. Херсонщина – это возможность недорого получать продукты для российских оккупантов. Поэтому, если сначала российские оккупанты просто грабили агропроизводителей на Херсонщине, то теперь заставляют фермеров выходить в поле – сеять, и т.д.

5. Аграрно-водная направленность интересов России по отношению к Херсону также влияет на политику в отношении жителей. Для сельхозпроизводства и поставки воды в Крым не нужно много людей. Более того – люди даже будут мешать. Поэтому Россия будет и дальше делать все, чтобы у людей на Херсонщине не было работы, денег, связи и так далее. Это будет побуждать экономически активных людей уезжать из области.

6. Еще один важный момент – Херсонщина – это земли на побережье двух морей. Не удивлюсь, если они где-нибудь в москве уже делят земельные участки.

Следовательно, россияне сами не уйдут из Херсона. Так же, как сами они за 8 лет не ушли из Крыма. Единственный путь для освобождения Херсонщины – это действия ВСУ.

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Теги:
#Херсонская область #Херсон
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