Референдум замінили на катування людей: Арестович розповів про долю Херсонщини

У регіоні є мінімум одна "катівня" для жителів із проукраїнською позицією

У Херсонській області, яку окупанти активно намагаються окупувати і "пристебнути" до Росії, поки що не проводитимуть жодних референдумів про зміну статусу регіону. При цьому росіяни продовжують мародерство, а також знущання над мирними жителями.

Про це під час програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 11 травня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

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За словами військового експерта, жодного "народного волевиявлення" про приєднання кудись на Херсонщині найближчим часом не проводитимуть. Наразі загарбники зайняті іншими справами, серед яких і масовий крадіжка сільськогосподарської техніки, яка вивозиться з обласного центру.

"Комбайни, автобуси, урожай і таке інше", — перераховує Олексій Арестович.

Він підкреслив, що Херсон залишається дуже важливою темою для влади, що відбувається в області регулярно відстежується за допомогою даних розвідки. Останні, до речі, не надто позитивні.

"Там, за оперативними даними, ще одна катівня з’явилася. В області", — каже Арестович.

Назвати конкретний населений пункт радник голови ОП відмовився — мовляв, інформація ще перевіряється на справжність.

Цікаво, що загалом на Херсонщині після вторгнення росіян чогось тільки не відбувалося. Як зізнаються місцеві жителі, бувало всіляке — часом навіть самі загарбники просили притулку, щоб сховатися від своїх же. Таким чином росіяни намагаються відмовитися від подальшої участі у бойових діях.

При цьому в інших населених пунктах продовжується свавілля. Днями стало відомо про викрадення відомої футбольної судді з Нової Каховки. Де знаходиться жінка і чому її забрали, невідомо.