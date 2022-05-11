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Референдум замінили на катування людей: Арестович розповів про долю Херсонщини

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Олена Вєчканова Олена Вєчканова
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Арестович каже, що ситуація вельми напружена Новина оновлена 11 травня 2022, 06:54
Арестович каже, що ситуація вельми напружена

У регіоні є мінімум одна "катівня" для жителів із проукраїнською позицією

У Херсонській області, яку окупанти активно намагаються окупувати і "пристебнути" до Росії, поки що не проводитимуть жодних референдумів про зміну статусу регіону. При цьому росіяни продовжують мародерство, а також знущання над мирними жителями.

Про це під час програми "Фейгін LIVE" у ніч проти 11 травня заявив радник Офісу президента Олексій Арестович.

Чому росії не виграти війну проти України?

За словами військового експерта, жодного "народного волевиявлення" про приєднання кудись на Херсонщині найближчим часом не проводитимуть. Наразі загарбники зайняті іншими справами, серед яких і масовий крадіжка сільськогосподарської техніки, яка вивозиться з обласного центру.

"Комбайни, автобуси, урожай і таке інше", — перераховує Олексій Арестович.

Він підкреслив, що Херсон залишається дуже важливою темою для влади, що відбувається в області регулярно відстежується за допомогою даних розвідки. Останні, до речі, не надто позитивні.

"Там, за оперативними даними, ще одна катівня з’явилася. В області", — каже Арестович.

Назвати конкретний населений пункт радник голови ОП відмовився — мовляв, інформація ще перевіряється на справжність.

Цікаво, що загалом на Херсонщині після вторгнення росіян чогось тільки не відбувалося. Як зізнаються місцеві жителі, бувало всіляке — часом навіть самі загарбники просили притулку, щоб сховатися від своїх же. Таким чином росіяни намагаються відмовитися від подальшої участі у бойових діях.

При цьому в інших населених пунктах продовжується свавілля. Днями стало відомо про викрадення відомої футбольної судді з Нової Каховки. Де знаходиться жінка і чому її забрали, невідомо.

Теги:
#Україна #Росія #Херсонська область #Херсон #Війна #Олексій Арестович
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