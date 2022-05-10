Українську суддю викрали на Херсонщині за проукраїнську позицію

Хоробра жінка виходила на мітинги на підтримку України

У тимчасово окупованій Новій Каховці (Херсонська область) невідомі викрали футбольну суддю Ірину Петрову.

Про це повідомила Каховська міська територіальна громада на своїй сторінці у Facebook.

Повідомляється, що у понеділок, 9 травня, Петрову схопила група людей у цивільному одязі з георгіївськими стрічками. Інцидент трапився біля під’їзду рефері. За словами очевидців, чоловіки були у нетверезому стані та примусово відвели дівчину у відділення поліції, де вона зараз і перебуває.

За інформацією sport24, Петрова раніше відмовилася судити футбольний турнір, організований проросійськими депутатами.

Нова Каховка з перших днів повномасштабного вторгнення рф в Україну була окупована російськими військами. Петрова виходила на мітинг за Україну у місті, про що вона повідомляла на своїй сторінці у Facebook.

Ірина обслуговувала міжнародні футбольні матчі серед жіночих команд, а також національні серед чоловічих. Зазначимо, Петрова також працює спортивним тренером із футболу.

Раніше повідомлялося, що УЄФА все ще займається справою українських уболівальників, які "ображали президента рф путіна і росіян" на Євро-2022 з футзалу.

Нагадаємо, гравець збірної України забив гол в АПЛ.