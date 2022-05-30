Чемпіон Європи загинув у боях проти російських окупантів

Спортсмен неодноразово виступав на українських та міжнародних змаганнях та здобував у них перемогу

Захищаючи Україну від вторгнення російських окупантів, загинув чемпіон Європи з рукопашного бою Вадим Сотников.

Про це проінформувала Криворізька асоціація рукопашного бою у своєму Фейсбуку.

"Сотников Вадим загинув у бою, захищаючи свою Україну. Великий спортсмен, вірний друг, люблячий син, людина з великої літери — пам’ять про тебе буде вічною", — йдеться у повідомленні.

Місце та подробиці загибелі українського захисника не вказуються.

Відомо, що спортсмен пішов на фронт добровольцем ще першого дня після початку вторгнення. До війни Сотников навчав дітей рукопашного бою у Дніпрі, через це товариші по зброї дали йому позивний "Тренер". Учні спортсмена успішно виступали на міжнародних та українських змаганнях, а сам він неодноразово ставав чемпіоном України з рукопашного бою, а також брав "золото" у континентальній першості та інших міжнародних турнірах.

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Як повідомлялося раніше, війна забрала життя багатьох українських спортсменів, так недавно стало відомо про загибель двох бійців-кікбоксерів Назара Макаренка та Олександра Фештриги.