война в Украине
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3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью
За последние 100 дней жизнь украинцев перевернулась с ног на голову. Бомбежки, обстрелы, сирены, смерть близких и очень много горя – реальность, которую принесла в нашу страну российская федерация. Каждый день в Украине погибают люди – как военные на передовой, так и гражданские в своих домах. Несколько таких историй мы сегодня расскажем.
Вадим Сотников
Многие спортсмены после 24 февраля сменили тренажерные залы на окопы. Среди таких самоотверженных украинцев и чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников, который ушел на фронт в первые дни полномасштабной атаки рф. До войны он тренировал детей в Днепре, благодаря этому и получил прозвище "Тренер" на передовой. О том, что воин погиб в Луганской области, стало известно 30 мая.
Павел Ли
Новость о гибели украинского актера кино и дубляжа, певца и композитора Паши Ли 6 марта всколыхнула всю сеть. Коллеги вспоминают о нем, как о невероятно талантливом и чутком человеке, надежном друге и настоящем герое. Павел был в рядах бойцов ВСУ, которые столкнулись в ожесточенных боях с россиянами в Ирпене Киевской области. К сожалению, ему не удалось выжить.
Виктор Понятенко
Запорожанин пришел бокс еще в 8 лет, за свою спортивную карьеру завоевал немало кубков и победил в порядка 100 поединков. Спорта ему было недостаточно, Виктор решил стать морским пехотинцем. Параллельно – участвовал в Лиге кулачных боев. В свой девиз украинец вложил принципы известного аниме-героя Наруто: "Никогда не сдаваться, идти и добиваться своей цели любой ценой". Поэтому с первых дней большой войны мужественно сражался против российских оккупантов. "Рыжий", как прозвали бойца, погиб в бою 15 мая.
Евгений Малышев
Биатлонист защищал свой родной город Харьков, который терпит нападки россиян все эти месяцы. Ранее Малышев входил в национальную сборную юниоров, а в момент полномасштабной войны проходил службу в армии по контракту. О гибели Евгения под Харьковом стало известно 1 марта. Совсем скоро, 10 марта, ему должно было исполниться 20 лет.
Сергей Карнаухов
Мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу последние 6 лет защищал страну от рф в рядах выдающейся 93-й бригады. Всю свою отвагу артиллерист проявил на востоке Украины и после полномасштабного нападения. Боец погиб в боях на Харьковщине 27 мая. У него осталась жена.
Константин Мрочко
9 апреля 2014 года волынянин в свое 30-летие отправился защищать Украину от российской агрессии. Ему пришлось пережить многое: бои в Марьенке и Мариуполе, котел в Дебальцевом. Фирменный "почерк" танкиста: заманивать вражеские танки в засады, а потом подбивать. Жизнь Героя оборвалась при обороне столицы в Макарове. Константину было 38 лет. 12 марта ему присвоено звания Героя Украины (посмертно).
Валерия Глодан
Один из трагических обстрелов россиянами Одессы случился 23 апреля. Тогда от ракет вс рф погибло 8 человек, в их числе – 28-летняя пиарщица Валерия Глодан. Ее последние посты в соцсетях призывают остановить кровавого диктатора путина. Вместе с женщиной погибла ее мама и дочь, которая родилась лишь за месяц до войны.
3-месячная Кира
Муж Валерии Глодан Юрий в момент авианалета 23 апреля в Одессе вышел в магазин, а когда вернулся – его ребенок, супруга и теща были мертвы. Эта трагедия всколыхнула всю Украину. Юрий, который присутствовал при рождения Киры и плакал от счастья, потерял все: "Весь мой мир уничтожен одной ракетой".
Олег Свинчук
28-летний военный с Волыни рисковал собой ради спасения побратимов. Он прикрывал отход наших бойцов при внезапном прорыве россиян. Прямое попадание в танк забрало жизнь украинца. "Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам": с такими словами президент Владимир Зеленский вручил Свинчуку звание Героя Украины и орден "Золотая звезда" — посмертно.
Вера Гирич
54-летняя журналистка была настоящим профессионалом своего дела. Последние годы работала в Украинской службе "Радио Свобода", до этого сотрудничала с ведущими украинскими телеканалами. Во время войны освещала происходящее в столице, рассказывала истории жителей, оказавшихся под оккупацией. В дом киевлянки 28 апреля прилетела российская ракета. Тело женщины спасатели обнаружили под завалами. Она долго копила на квартире и только недавно сделала ремонт и въехала в свое "гнездышко".
В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй читайте здесь.