война в Украине

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск рф в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

За последние 100 дней жизнь украинцев перевернулась с ног на голову. Бомбежки, обстрелы, сирены, смерть близких и очень много горя – реальность, которую принесла в нашу страну российская федерация. Каждый день в Украине погибают люди – как военные на передовой, так и гражданские в своих домах. Несколько таких историй мы сегодня расскажем.

Вадим Сотников

Многие спортсмены после 24 февраля сменили тренажерные залы на окопы. Среди таких самоотверженных украинцев и чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников, который ушел на фронт в первые дни полномасштабной атаки рф. До войны он тренировал детей в Днепре, благодаря этому и получил прозвище "Тренер" на передовой. О том, что воин погиб в Луганской области, стало известно 30 мая.

Вадим Сотников

Павел Ли

Новость о гибели украинского актера кино и дубляжа, певца и композитора Паши Ли 6 марта всколыхнула всю сеть. Коллеги вспоминают о нем, как о невероятно талантливом и чутком человеке, надежном друге и настоящем герое. Павел был в рядах бойцов ВСУ, которые столкнулись в ожесточенных боях с россиянами в Ирпене Киевской области. К сожалению, ему не удалось выжить.

Павел Ли

Виктор Понятенко

Запорожанин пришел бокс еще в 8 лет, за свою спортивную карьеру завоевал немало кубков и победил в порядка 100 поединков. Спорта ему было недостаточно, Виктор решил стать морским пехотинцем. Параллельно – участвовал в Лиге кулачных боев. В свой девиз украинец вложил принципы известного аниме-героя Наруто: "Никогда не сдаваться, идти и добиваться своей цели любой ценой". Поэтому с первых дней большой войны мужественно сражался против российских оккупантов. "Рыжий", как прозвали бойца, погиб в бою 15 мая.

Виктор Понятенко

Евгений Малышев

Биатлонист защищал свой родной город Харьков, который терпит нападки россиян все эти месяцы. Ранее Малышев входил в национальную сборную юниоров, а в момент полномасштабной войны проходил службу в армии по контракту. О гибели Евгения под Харьковом стало известно 1 марта. Совсем скоро, 10 марта, ему должно было исполниться 20 лет.

Евгений Малышев

Сергей Карнаухов

Мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу последние 6 лет защищал страну от рф в рядах выдающейся 93-й бригады. Всю свою отвагу артиллерист проявил на востоке Украины и после полномасштабного нападения. Боец погиб в боях на Харьковщине 27 мая. У него осталась жена.

Сергей Карнаухов

Константин Мрочко

9 апреля 2014 года волынянин в свое 30-летие отправился защищать Украину от российской агрессии. Ему пришлось пережить многое: бои в Марьенке и Мариуполе, котел в Дебальцевом. Фирменный "почерк" танкиста: заманивать вражеские танки в засады, а потом подбивать. Жизнь Героя оборвалась при обороне столицы в Макарове. Константину было 38 лет. 12 марта ему присвоено звания Героя Украины (посмертно).

Константин Мрочко

Валерия Глодан

Один из трагических обстрелов россиянами Одессы случился 23 апреля. Тогда от ракет вс рф погибло 8 человек, в их числе – 28-летняя пиарщица Валерия Глодан. Ее последние посты в соцсетях призывают остановить кровавого диктатора путина. Вместе с женщиной погибла ее мама и дочь, которая родилась лишь за месяц до войны.

Валерия Глодан

3-месячная Кира

Муж Валерии Глодан Юрий в момент авианалета 23 апреля в Одессе вышел в магазин, а когда вернулся – его ребенок, супруга и теща были мертвы. Эта трагедия всколыхнула всю Украину. Юрий, который присутствовал при рождения Киры и плакал от счастья, потерял все: "Весь мой мир уничтожен одной ракетой".

3-месячная Кира

Олег Свинчук

28-летний военный с Волыни рисковал собой ради спасения побратимов. Он прикрывал отход наших бойцов при внезапном прорыве россиян. Прямое попадание в танк забрало жизнь украинца. "Героически выполнял свой долг в бою против превосходящих сил врага. До последнего помогал своим сослуживцам": с такими словами президент Владимир Зеленский вручил Свинчуку звание Героя Украины и орден "Золотая звезда" — посмертно.

Олег Свинчук

Вера Гирич

54-летняя журналистка была настоящим профессионалом своего дела. Последние годы работала в Украинской службе "Радио Свобода", до этого сотрудничала с ведущими украинскими телеканалами. Во время войны освещала происходящее в столице, рассказывала истории жителей, оказавшихся под оккупацией. В дом киевлянки 28 апреля прилетела российская ракета. Тело женщины спасатели обнаружили под завалами. Она долго копила на квартире и только недавно сделала ремонт и въехала в свое "гнездышко".

Вера Гирич

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй читайте здесь.