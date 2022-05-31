Силач-артилерист погиб в бою с оккупантами

Спортсмен был артиллеристом в составе выдающейся 93-й бригады

На войне с российскими захватчиками погиб мастер спорта Украины международного класса по пауэрлифтингу Сергей Карнаухов.

Об этом сообщает Днепропетровское отделенное подразделение федерации пауэрлифтинга Украины в Facebook.

Сергей был артиллеристом в составе выдающейся 93-й бригады. 6 лет он выполнял задания в зоне проведения АТО. С началом полномасштабной войны Карнаухов самоотверженно защищал независимость Украины на востоке нашего государства.

Сергей был неоднократным призером и чемпионом всеукраинских соревнований конца 1990-х – начала 2000 годов. Рекордсмен Украины, чемпион мира среди юниоров 1999 года.

"Наша спортивная семья от всего сердца выражает соболезнования сыну и жене Сергея, а также родным, близким и его друзьям. Сергей навсегда останется в нашей памяти. Герои не умирают…" — гласит сообщение от федерации.

Ранее сообщалось, что защищая Украину от вторжения российских оккупантов погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников. Напомним, в бою с захватчиками были убиты два чемпиона-кикбоксера.