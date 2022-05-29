В боях с оккупантами погибли два чемпиона-кикбоксера

Оба были чемпионами Украины

На российско-украинской войне, полномасштабная стадия которой длится 94 дня, погибли два бойца-кикбоксера Назар Макаренко и Александр Фештрыга.

Об этом сообщает сайт "Янголи спорту".

25-летний Макаренко учился в Харьковском национальном университете работал инструктором в спортивных центрах, отслужил срочную службу. Являлся кандидатом в мастера спорта, чемпионом Украины по кикбоксингу WAKO, тренером. После начала полномасштабного вторжения Назар пошел в терроборону вместе со своим отцом. Вместе они сражались на передовой. На войне защитник получил ранение несовместимое с жизнью. У Назара остался маленький сын и жена. О гибели спортсмена стало известно 27 мая 2022 года.

Александр с позывным "Сакура" был воином 93-й отдельной механизированной бригады Холодный Яр и защитником Донецкого аэропорта. "Сакуре" было 42 года, воин был родом из Черновцов. Шестикратный чемпион Украины по кикбоксингу. Был участником Революции Достоинства, а летом 2014 уехал на фронт добровольцем в составе "Правого сектора".

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Ранее сообщалось о гибели на фронте боксера, который выступал за "Украинских атаманов". Напомним, в боях за Мариуполь погиб чемпион мира по тайскому боксу.