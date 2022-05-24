Чемпион мира погиб в бою с оккупантами

У чемпиона осталась жена и сын

Во вторник, 24 мая, на 90-й день полномасштабного вторжения рф в Украину стало известно о смерти чемпиона мира по тайскому боксу Алексея Янина на фронте.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта в Facebook.

По информации источника, спортсмен являлся бойцом отдельного отряда специального назначения "Азов" Национальной гвардии Украины. Боец-чемпион погиб в ночь на 7-е апреля, защищая Мариуполь.

Алексей был чемпионом Украины по кикбоксингу и чемпионом мира по боевым искусствам "муай-тай" (тайский бокс). С 9 лет занимался боксом, а в 21-летнем возрасте перешел в тайский бокс. После начала войны на Донбассе Янин вступил в ряды ВСУ, а после срочной службы защищал родину в составе "Азова". У Алексея осталась жена Тамара и сын Назарий.

"Выражаем глубокие соболезнования семье и друзьям. Герои не умирают", — написали в Министерстве.

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Напомним, на войне с россией погиб известный боксер из Запорожья.

Ранее сообщалось, что во время обороны Азовстали погиб боксер из Киева. А в Мариуполе не стало местной легенды бокса.