Во время обороны Азовстали погиб боксер-чемпион

Герой защищал Украину до последнего

В среду, 11 мая, на 77-й день полномасштабного вторжения рф стало известно о смерти боксера Артема Моши, защищавшего Мариуполь.

Об этом сообщает Киевская федерация бокса на своей странице в Facebook.

Сообщается, что боец погиб 8 мая во время обороны Азовстали. Моша являлся чемпионом Киева по боксу.

"Земля пухом нашему парню. Он по-настоящему любил свою родину. Соболезнования родным и близким Артема. Помним тебя всей боксерской семьей!", — сообщили в пресс-службе федерации.

Подтвердила смерть Артема и его мать Ирина Егорченко.

"Он ушел в вечность и находится в вечных обителях. Божьи руки — это единственное место, куда я могу отпустить своего сына. Он погиб достойно, защищая Украину. Бог забрал его домой. Спасибо всем, кто стоял рядом, молился, постился, сражался. Последняя переписка с ним и фото моего героя. Ты был очень хорошим сыном. Увидимся, сынок, на небесах. Мама, которая любит и ждет встречи. Мы увидимся. Спасибо за мирное небо", — написала она.

Ранее защитники "Азовстали" объяснили, что нужно для их спасения из окруженного Мариуполя.

Напомним, гарнизон Мариуполя "делает невозможное". В сети показали видео боев на Азовстали.