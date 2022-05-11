Защитники "Азовстали" объяснили, что нужно для их спасения из Мариуполя

Без поддержки цивилизованного мира не обойтись

Украинские защитники в Мариуполе, которые в ужасных условиях продолжают держать оборону "Азовстали", просят иностранных политиков надавить на российского диктатора владимира путина. По мнению заместителя командира полка "Азов" Святослава Паламара ("Калины"), именно третья сторона может повлиять на исход судьбы уцелевших бойцов.

Об этом военнослужащий заявил во время интервью с журналистами "Радио Свобода".

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По мнению бойца, украинская власть не имеет достаточно возможностей, чтобы изменить ситуацию, сложившуюся с "Азовсталью". Поэтому в первую очередь следует рассчитывать на вероятную помощь со стороны иностранных политиков. Святослав Паламар уверен, что серьезные гарантии от международных партнеров и уверенное давление на путина поможет военным эвакуироваться.

"Если он пошел на то, что удалось эвакуировать гражданских, […], значит возможность такая априори существует", — уверен представитель "Азова".

А вот в гуманизм, как часть российской политики, "Калина" абсолютно не верит. По его словам, все, что в стране-агрессоре понимают хорошо, это язык силы и ультиматумы. И именно их следует выдвигать Москве, если украинская сторона заинтересована в спасении защитников "Азовстали".

В целом же на заводе сейчас ситуация весьма критическая, признает Паламар. Ребятам не хватает банальных лекарств и даже анестезии, чтобы проводить операции.

"Если за военных никто не заступится с третьей стороны, это будет катастрофа", — резюмировал "Калина".

Стоит отметить, что несмотря на неоднозначные сообщения со стороны мариупольских властей, "Азов" уверяет, что на заводе не осталось гражданских лиц. Последнюю группу мирных жителей, которые прятались вместе с украинскими воинами, было вывезено из города еще 7 мая.

Теперь спасения ожидают непосредственно военные. Их возвращения домой очень хотят родственники, которые просят власти сделать все возможное для сохранения жизней бойцов.