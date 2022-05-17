В бою с оккупантами погиб боксер-морпех

Спортсмен рассказывал, что не боится смерти

Во вторник, 17 мая, на 83-й день полномасштабного вторжения рф стало известно о гибели на войне украинского боксера Виктора Понятенко.

Об этом сообщает Министерство молодежи и спорта Украины на странице в Facebook.

По информации источника, боксер, который служил в морской пехоте, погиб в бою 15 мая. Понятенко по прозвищу "Рыжий" родился в Запорожье. С 8 лет он начал заниматься боксом, в котором добился немало успехов. Виктор провел 120 боев, в которых одержал около ста побед. Также он был участником лиги кулачных боев Lucky Punch.

"Виктор считал, что участие в боевых действиях закаляет характер и готовит к выполнению любых задач, даже с угрозой для жизни. У него была татуировка с мертвым викингом и скандинавским богом войны Одином. Морпех говорил, что смерть не страшит его. К сожалению, отважного украинского воина не обошла вражеская пуля…" — сообщили в Министерстве.

В 2021 году боксер рассказывал, что его девиз по жизни: "Только позитив и никакого негатива!"

Ранее сообщалось, что во время обороны Азовстали погиб боксер из Киева. А в Мариуполе не стало местной легенды бокса.