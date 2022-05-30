Чемпион Европы погиб в боях против российских оккупантов
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Спортсмен неоднократно выступал на украинских и международных состязаниях и одерживал в них победу
Защищая Украину от вторжения российских оккупантов погиб чемпион Европы по рукопашному бою Вадим Сотников.
Об этом проинформировала Криворожская ассоциация рукопашного боя в своем Фейсбук.
"Сотников Вадим погиб в бою, защищая свою Украину. Большой спортсмен, верный друг, любящий сын, человек с заглавной буквы — память о тебе будет вечной", — говорится в сообщении.
Место и подробности гибели украинского защитника не указываются.
Известно, что спортсмен пошел на фронт добровольцем еще в первый день после начала вторжения. До войны Сотников обучал детей рукопашному бою в Днепре, из-за этого товарищи по оружию дали ему позывной "Тренер". Ученики спортсмена успешно выступали на международных и украинских соревнованиях, а сам он неоднократно становился чемпионом Украины по рукопашному бою, а также брал "золото" в континентальном первенстве и других международных турнирах.
Как сообщалось ранее, война забрала жизни многих украинских спортсменов, так недавно стало известно о гибели двух бойцов-кикбоксеров Назара Макаренко и Александра Фештрыги.