Укр

Еще одна украинская журналистка погибла от рук россиян

Автор
Наталия Чебан Наталия Чебан
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Еще одна украинская журналистка погибла от рук россиян Новость обновлена 29 апреля 2022, 12:05

В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка медиа-портала "Радио Свобода" Вера Гирич. Страна-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.

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