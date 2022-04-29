Еще одна украинская журналистка погибла от рук россиян
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В результате ракетного удара, нанесенного российскими оккупантами по жилому дому в Шевченковском районе Киева, погибла журналистка медиа-портала "Радио Свобода" Вера Гирич. Страна-агрессор атаковала столицу вечером, 28 апреля.
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