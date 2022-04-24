Родилась прямо перед войной: фото погибшей трехмесячной девочки и ее мамы облетело соцсети

Дочку Киру женщина родила за месяц до начала российского вторжения

Журналистка Валерия Глодан вместе с матерью и трехмесячной дочкой Кирой стали одними из жертв бесчеловечной атаки на Одессу 23 апреля. В результате ракетного обстрела города было повреждено два жилых дома в одном из спальных районов. В сети уже скорбят по каждому из скончавшихся, но больше всего внимания приковано к маме и ее крохе, которой так и не судилось пожить.

Свой взгляд на ситуацию и фотографии Валерии с дочкой опубликовала на Facebook руководительница ГО "Защита прав детей" Зоя Мельник.

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Больше всего в сложившейся ситуации Мельник поражает бесчеловечность россиян. Она вспоминает, как во время террористического акта 11 сентября 2001 года весь мир сочувствовал Нью-Йорку и его жителям. Весь, кроме россии, которая в своем большинстве злорадствовала и радовалась чужому горю.

Сейчас же, после обстрела мирных жителей Одессы, в рф происходит все то же самое.

"Погибли люди, мирные люди, самые обычные украинцы, включая трехмесячную девочку. Я зашла почитать новости у тех, кого я больше никогда не смогу считать людьми… И у меня случилось дежавю. Мужчины, женщины, с детьми на аватарках, пожилые и молодые, ставили сердечка и радовались нашему горю. Радовались обстрелу нашего мирного города. И вот уже два месяца с начала войны рукоплещут уничтожению нашей мирной страны, которая никогда ни на кого не нападала", — пишет правозащитница.

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Итог ее публикации очевиден — призыв к миру увидеть, настолько прогнившим является общество в россии, и что виноватым в войне нельзя считать только путина и его ближайшее окружение.

Стоит отметить, что до самой смерти взывала к гражданам других стран и погибшая Валерия Глодан. Журналистка по образованию, она не могла молчать и просила понять, что "дьявол уже здесь".

Погибшая Валерия Глодан. Фото из личного Instagram

Валерия с дочкой Кирой

"Путин убивает украинцев из баллистических ракет — россияне убивают нас. Гражданские, дети умирают сегодня! Услышьте!" — писала Валерия в своем Instagram еще 1 марта.

Последний пост Валерии в Instagram

В сториз же, с момента публикации которых не прошли сутки, погибшая также осуждала россиян, которые желают нашей нации смерти, и репостила рассказ о помощи для одесских пенсионеров. В общем, до самого конца Валерия Глодан оставалась достойной гражданкой своей страны и добросердечным человеком, не способным поверить в чужую черствость.

Фотографиями жены и дочки поделился также Юрий Глодан, муж Валерии, а нынче вдовец. Пара поженилась только в 2019 году.

Следует добавить, что вместе с Валерией и Кирой погибла также бабушка Киры — российская ракета уничтожила сразу три поколения семьи.

Трагедии сочувствуют тысячи украинцев в различных социальных сетях. Также они осуждают действия российской армии.

Напомним, что во время атаки на Одессу скончалось минимум восемь человек. Изначально было известно только о пяти жертвах, но после разбора завалов спасатели обнаружили еще три тела.

Также "Телеграф" писал, что российская пропаганда уже начала разгонять очередное "предупреждение" насчет Одесщины — о вероятной "химической" провокации в области.