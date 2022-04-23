Ракетный удар оккупантов по Одессе: попало в жилой квартал, что известно

Информация о пострадавших уточняется

В субботу, 23 апреля, российская армия нацистов выпустила не менее шести крылатых ракет по Одессе. Жители города слышали взрывы в разных районах. Зафиксирован один "прилет" по многоэтажному жилому дому. Сейчас там бурлит пожар.

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Соответствующая информация распространяется в соцсетях, а так же подтверждается оперативным командованием "Південь", — пишет "Суспильне Одеса".

Кроме того, полет вражеской ракеты над Одессой до ее попадания в жилое сооружение, удалось зафиксировать и жителям города:

В небе над Одессой зафиксировали ракету

Некоторые отмечают, что это может быть ракета воздушного базирования, запущенная с бомбардировщика-ракетоносца Ту-95.

Тем временем советник главы МВД Антон Геращенко опубликовал видео дыма над Одессой после обстрела оккупантами. По его словам, россияне выпустили по городу не менее шести крылатых ракет. Несколько все же удалось сбить.

Дым над Одессой после ракетных обстрелов

По словам народного депутата Украины Алексея Гончаренко, удары по городу были нанесены крылатыми ракетами "Калибр".

Одна из них попала в жилищный комплекс. Во дворе, многоэтажного дома сгорели два автомобиля, несколько квартир получили серьезные повреждения.

Авто горит после ракетного удара

Многоэтажка после попадания российской ракеты

Обломки от ракеты оккупантом прилетели так же на одно из одесских кладбищ. Предварительно известно, что в результате вражеского обстрела один человек там был ранен.

Обломки ракеты

Пожар в одесской многоэтажке после обстрела

Что касается пострадавших, то их окончательное количество уточняется, однако предварительно известно, что в результате обстрела смертельные травмы получили три человека.

Кроме всего вышеуказанного, позже появилась информация, что ракеты, которыми была обстреляна Одесса, попали в военный объект и два жилых дома. Удары наносились бомбардировщиками Ту-95 из акватории Каспийского моря.

Ранее "Телеграф" сообщал, что оккупанты уже обстреливали Одессу ракетами. российская атака тогда была произведена с воздуха и часть ракет, к счастью, удалось сбить украинской противовоздушной обороне.