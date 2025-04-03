Viber как Tinder, теперь там можно найти пару для любви: узнайте новый сервис 18+

Зарегистрироваться на новой платформе могут лица старше 18 лет

Rakuten Viber запускает в Украине сервис онлайн-знакомств непосредственно в мессенджере. Благодаря Viber Dating, пользователи могут находить пару или просто новых друзей, а затем общаться в мессенджере.

Как сообщает "Телеграф", соответствующее уведомление появилось в приложении.

Чтобы решить одну из основных проблем подобных платформ – ложную информацию в профилях, разработчики ввели обязательную верификацию.

Профиль Viber Dating существует отдельно от основного аккаунта Viber и размещен в специальной вкладке, которая не интегрирована с мессенджером. Это означает, что обычные контакты не будут знать об использовании сервиса знакомств. Доступ к нему можно получить через раздел "Дополнительно", нажав на иконку трех точек в правом нижнем углу экрана.

После регистрации и заполнения анкеты Viber Dating предлагает возможных партнеров. Пользователь может свалиться вправо или влево, выражая заинтересованность. Если симпатия взаимна, формируется пара и появляется возможность общаться в чате Viber Dating.

Почему Viber запустил сервис знакомств

Илья Бошняков, региональный директор Rakuten Viber в Украине объяснил, что люди знакомились через данный мессенджер еще до запуска отдельного сервиса. За 15 лет популярности в Украине соцсеть стала не только средством общения, но и платформой для новых знакомств.

Зарегистрироваться на новой платформе могут люди старше 18 лет.

Ранее "Телеграф" сообщал, что украинцам могут сообщать о повестках на почте прямо через Viber. У адресата есть три дня, чтобы забрать корреспонденцию.