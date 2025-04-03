Viber як Tinder, тепер там можна знайти пару для кохання: дізнайтеся про новий сервіс 18+

Зареєструватися на новій платформі можуть особи від 18 років

Rakuten Viber запускає в Україні сервіс онлайн-знайомств безпосередньо у месенджері. Завдяки Viber Dating користувачі можуть знаходити пару або просто нових друзів, а потім спілкуватися в месенджері.

Як повідомляє "Телеграф", відповідне сповіщення з’явилося в додатку.

Щоб вирішити одну з основних проблем подібних платформ — неправдиву інформацію в профілях, розробники запровадили обов’язкову верифікацію.

Профіль у Viber Dating існує окремо від основного акаунту Viber та розміщений у спеціальній вкладці, яка не інтегрована з месенджером. Це означає, що ваші звичайні контакти не знатимуть про використання сервісу знайомств. Доступ до нього можна отримати через розділ "Додатково", натиснувши на іконку трьох крапок у правому нижньому куті екрану.

Після реєстрації та заповнення анкети Viber Dating пропонує можливих партнерів. Користувач може свайпнути праворуч або ліворуч, висловлюючи зацікавленість. Якщо симпатія взаємна, формується пара, і з’являється можливість спілкуватися в чаті Viber Dating.

Чому Viber запустив сервіс знайомств

Ілля Бошняков, регіональний директор Rakuten Viber в Україні пояснив, що люди знайомилися через даний месенджер ще до запуску окремого сервісу. За 15 років популярності в Україні соцмережа стала не лише засобом спілкування, а й платформою для нових знайомств.

Зареєструватися на новій платформі можуть особи від 18 років.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що українцям можуть повідомляти про повістки на пошті прямо через Viber. В адресата є три дні, щоб забрати кореспонденцію.