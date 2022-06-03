Гвалтує жінок

3 червня 2022 — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Розпочата без жодних причин війна змінила життя кожного українця. Комусь довелося виїхати з країни, хтось втратив будинок, сім’ю, а хтось узяв у руки зброю та пішов захищати свою Батьківщину. Тисячі українців (до речі, не завжди військових) загинули від рук окупантів. Ми розповімо світові їхні історії.

Олег Мазур

21 травня стало відомо про загибель молодого футболіста – вихованця львівських "Карпат" Олега Мазура. Хлопцеві було лише 26 — він хотів насолоджуватися життям, грати у футбол та отримувати від цього задоволення. Натомість йому довелося зупиняти навалу "русского міра" на нашу країну.

Олег Мазур

Дмитро та Марина Євдоченки

Ще один молодий футболіст загинув 11 березня під час спроби евакуюватись із Броварського району Київщини. Російські загарбники під час обстрілів убили Дмитра Євдоченка та його маму Марину.

Дмитро був гравцем команди ДЮСШ "Атлет 2006" — йому було лише 16 років.

Дмитро та Марина Євдоченки

Поліна Сімороз

26-річний патрульний Іван Симороз із Бородянки у перші дні війни втратив шістьох членів родини. У тому числі загинула його однорічна дочка Поліна. Чоловіка врятувало лише те, що під час удару по будинку його сім’ї він був на чергуванні.

Коли Іван дістався додому, то під завалами будинку знайшов ще живу доньку, що лежала на дивані. Втім, медикам її врятувати, на жаль, не вдалося. В одну мить росіяни вирішили вбити всю його родину. Чим заважала світові 1-річна дівчинка?

Поліна Сімороз

Віталій Сагайдак

22 травня внаслідок ракетного удару загинули поліцейські відділи з проведення спеціальних операцій управління "КОРД". Кожного з них удома чекали сім’ї, кожен будував плани на майбутнє. Четверо загиблих спецназівців було поховано у Черкасах. Серед них був і 35-річний капітан поліції Віталій Сагайдак. Без батька залишилася малолітня дочка.

Віталій Сагайдак

Роман Солонінка

Захищаючи Україну, на фронті загинув український фотограф Роман Солонінка. Він був творчою особистістю та до війни планував запуск творчого проєкту, проте агресія РФ поставила проєкт на паузу, а сам Роман вирушив воювати. І не повернувся. Колеги та близькі загиблого із теплом про нього згадують і не можуть повірити, що він став жертвою придуманої Кремлем війни.

Роман Солонінка

Олексій Джунковський

Чимало звірств російські окупанти наробили під час захоплення північних територій України. В Ірпені від рук загарбників загинув відомий український боксер та тренер, майстер спорту міжнародного класу Олексій Джунковський. Його розстріляли прямо у боксерському залі, де він тренував дітей. Його просто розстріляли. Без будь-якої причини.

Олексій Джунковський

Юрій Каун

На початку березня не стало ще одного українського тренера з боксу, майстра спорту Юрія Кауна. 40-річний спортсмен для багатьох хлопців він був не просто другом, а й наставником. Але російська армія вирішила, що може прости прийти та відібрати у нього життя.

Юрій Каун

Сергій Мовчун

Попри прогнози всіх розвідок світу, українська армія героїчно спромоглася зупинити навалу окупантів. Особливо складно було у перші дні, коли кордон проривали за низкою напрямків. Багатьом довелося віддати своє життя, щоби не пропустити російські війська. Одним із таких став Сергій Мовчун із села Мутвиця Рівненської області. На момент загибелі йому було лише 26 років.

Сергій Мовчун

Назар Іллюк

Також у перші дні війни своє життя за Батьківщину віддав інший уродженець Рівненщини – Назар Іллюк. "Ми зібралися, щоб розділити біль втрати сина, батька, чоловіка", — сказала на похороні голова Корецької громади Людмила Дмитрук.

Молодим хлопцям не залишили вибору — лише йти та захищати Батьківщину, свої сім’ї, рятувати від російської навали.

Назар Іллюк

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій знайдете тут.