Насилует женщин

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью

Начатая без каких-либо причин война изменила жизнь каждого украинца. Кому-то пришлось выехать из страны, кто-то потерял дом, семью, а кто-то взял в руки оружие и пошел защищать свою Родину. Тысячи украинцев (к слову, не всегда военных) погибли от рук оккупантов. Мы расскажем миру их истории.

Олег Мазур

21 мая стало известно о гибели молодого футболиста — воспитанника львовских "Карпат" Олега Мазура. Парню было всего 26 — он хотел наслаждаться жизнью, играть в футбол и получать от этого удовольствие. Вместо этого ему пришлось останавливать навалу "русского мира" на нашу страну.

Олег Мазур

Дмитрий и Марина Евдоченко

Еще один молодой футболист погиб 11 марта при попытке эвакуироваться из Броварского района Киевщины. Российские захватчики во время обстрелов убили Дмитрия Евдоченко и его маму Марину.

Дмитрий был игроком команды ДЮСШ "Атлет 2006" — ему было всего 16 лет.

Дмитрий и Марина Евдоченко

Полина Симороз

26-летний патрульный Иван Симороз из Бородянки в первые дни войны потерял шестерых членов семьи. В том числе погибла его годовалая дочь Полина. Мужчину спасло только то, что во время удара по дому его семьи он был на дежурстве.

Когда Иван добрался домой, то под завалами дома нашел еще живую дочь, которая лежала на диване. Впрочем, медикам ее спасти, увы, не удалось. В один миг россияне решили убить всю его семью. Чем мешала миру 1-летняя девочка?

Полина Симороз

Виталий Сагайдак

22 мая в результате ракетного удара погибли полицейские отдела по проведению специальных операций управления "КОРД". Каждого из них дома ждали семьи, каждый строил планы на будущее. Четверо погибших спецназовцев были похоронены в Черкассах. В их числе был и 35-летний капитан полиции Виталий Сагайдак. Без отца осталась малолетняя дочь.

Виталий Сагайдак

Роман Солонинка

Защищая Украину, на фронте погиб украинский фотограф Роман Солонинка. Он был творческой личностью и до войны планировал запуск творческого проекта, однако агрессия РФ поставила проект на паузу, а сам Роман отправился воевать. И не вернулся. Коллеги и близкие погибшего с теплом о нем вспоминают и не могут поверить, что он стал жертвой придуманной Кремлем войны.

Роман Солонинка

Алексей Джунковский

Немало зверств российские оккупанты натворили во время захвата северных территорий Украины. В Ирпене от рук захватчиков погиб известный украинский боксер и тренер, мастер спорта международного класса Алексей Джунковский. Его расстреляли прямо в боксерском зале, где он тренировал детей. Его просто расстреляли. Без какой-либо причины.

Алексей Джунковский

Юрий Каун

В начале марта не стало еще одного украинского тренера по боксу, мастера спорта Юрия Кауна. 40-летний спортсмен для многих ребят он был не просто другом, но и наставником. Но российская армия решила, что может прости прийти и отобрать у него жизнь.

Юрий Каун

Сергей Мовчун

Несмотря на прогнозы всех разведок мира, украинская армия героически смогла остановить навалу оккупантов. Особенно сложно было в первые дни, когда границу прорывали по ряду направлений. Многим пришлось отдать свою жизнь, чтобы не пропустить российские войска. Одним из таких стал Сергей Мовчун из села Мутвица Ровенской области. На момент гибели ему было всего 26 лет.

Сергей Мовчун

Назар Иллюк

Также в первые дни войны свою жизнь за Родину отдал другой уроженец Ровенщины — Назар Иллюк. "Мы собрались, чтобы разделить боль утраты сына, отца, мужа", — сказала на похоронах глава Корецкой общины Людмила Дмитрук.

Молодым парням не оставили выбора — только идти и защищать свою Родину, свои семьи, спасать от российского нашествия.

Назар Иллюк

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.