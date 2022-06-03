на територію

3 червня 2022 — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Сотні та тисячі життів українців відібрали російські військові на розпочатій Кремлем війні. І кожен новий день, на жаль, коштує для нашої країни надто дорого. Сьогодні ми розповідаємо про тих, хто міг би жити та будувати майбутнє, але натомість загинув на рідній землі від рук окупантів.

Олексій Янін

Чемпіон світу з тайського боксу служив у полку спецназу "Азов" Національної гвардії. Окрім світового лідерства у "муай-тай" (тайський бокс), Олексій був чемпіоном України з кікбоксингу. У загиблого залишилася дружина Тамара та син Назарій.

Олексій Янін

Назар Кагальняк

Росіяни викрали Назара Кагальняка з його рідного дому у селі Абрикосівка на Херсонщині. Він був ветераном АТО, після участі в якій переніс два інфаркти та операцію на серці, його здоров’я похитнулося. За участь у захисті України росіяни знущалися з нього і катували. Після майже двох тижнів катувань окупанти його відпустили, він потрапив до лікарні в Олешках, проте там і помер.

Назар Кагальняк

Святослав Стеценко

За часів Майдану очолював "Громадську варту" у Дарницькому районі столиці. "Пастир" був фундатором військово-патріотичної організації "Український легіон".

Будучи полковником запасу, з початком війни поповнив ряди 59-ї окремої мотопіхотної бригади ЗСУ ім. Якова Гандзюка. Загинув у боях на фронті.

Святослав Стеценко

Іван Щекін

Також у боях за Маріуполь віддав своє життя весляр Іван Щекін. Був кандидатом у майстри спорту України та призером всеукраїнських змагань серед юнаків, вихованець Херсонської школи академічного веслування. Йому було всього 24. Все життя мало бути попереду.

Іван Щекін

Єгор Біркун

Член збірної України зі змішаних єдиноборств UFMMA загинув при обороні Маріуполя. Друзі та товариші по службі називали його мужнім, сильним і відданим. Він був відданий не лише спорту, а й країні – віддав життя за Маріуполь. За Україною.

Єгор Біркун

Ще один загиблий захисник Маріуполя — Максим Кагал із позивним "Пістон". Воював у складі Окремого загону спеціального призначення "Азов".

У складі збірної України ставав чемпіоном світу з кікбоксингу. Загинув 25 березня віком 30 років. Герой України

Максим Кагал

Олена Кушнір

Ще одна жертва боїв за "Азовсталь" – 30-річна медик Нацгвардії Олена Кушнір (Новицька). Ще за життя вона записувала відео і закликала мир домовитися про вивезення поранених та загиблих захисників Маріуполя.

На жаль, через війну молода та гарна дівчина загинула на "Азовсталі".

Олена Кушнір

Володимир Колесник

Ще один футболіст, який змушений був взяти до рук зброю та піти захищати рідну землю. Володимир Колесник був гравцем "Кривбасу", з перших днів АТО воював на Донеччині.

У березні 2022 року отримав поранення біля Авдіївки, його встигли доставити до лікарні імені Мечникова у Дніпрі, проте навіть найкращі лікарі не зуміли врятувати життя бійця.

Володимир Колесник

Ігор Сухих

У боях за Ірпінь загинув ветеран АТО, футболіст команди "АТО-Ірпінь" Ігор Сухих. Він був майстром спорту України міжнародного класу з військово-спортивного багатоборства та рукопашного бою, чемпіоном та призером чемпіонатів України, Європи та світу.

Проводили героя в останню путь у Сквирі Київської області.

Ігор Сухих

Артем Моша

Ще один загиблий спортсмен — боксер Артем Моша захищав "Азовсталь" та загинув у боях за Маріуполь 8 травня, коли російські окупанти кинули серйозні сили на штурм заводу.

"Він загинув гідно, захищаючи Україну. Бог забрав його додому. Спасибі всім, хто стояв поруч, молився, постився, бився", — написала після смерті його мати Ірина Єгорченко.

Артем Моша

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій знайдете тут.