И спасти мир.

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

Развязанная Россией широкомасштабная война очень дорого обходится Украине и не ей одной. Ведь за Украину воюют, побеждают и гибнут как украинцы, так и воины-добровольцы из других стран, в том числе и тех, чье руководство открыто помогает России.

Андрей Станько

Военнослужащий из Львовской области Андрей Станько добровольцем пошел защищать родную землю от российской орды.

Андрей был ранен на фронте и 3 апреля в больнице в Черкассах, к сожалению, скончался.

У погибшего воина осталась мать Александра.

Андрей Станько

Зореслав Замойский

В Буче Киевской области, где российские оккупанты убили и замучили сотни мирных жителей, от их рук погиб и журналист Зореслав Замойский.

Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на улице Богдана Хмельницкого.

Журналист и активист работал для общины Приирпения, к которой относятся Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель, Коцюбинское.

Зореслав Замойский работал журналистом интернет-ресурса "Информационный портал" и ресурса "Громада Приирпенья".

Зореслав Замойский

Лилия Гумянова

Из-за российских оккупантов в Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова. Она заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества.

Коллеги Лилии отмечают, что она была из тех, кто оставался с людьми и спасал их до последнего. Имела принципиальную патриотическую позицию. Открыла бомбоубежище в мариупольском доме творчества, не бросила людей и была с ними до последнего.

Лилия Гумянова

Алексей Сенюк

Во время вражеского авианалета в день рождения своей дочери – 27 февраля – погиб танкист ВСУ Алексей Сенюк.

Мужчина прошел войну на Донбассе с 2014 года, успешно бил врага, за что в 2016 году получил Орден Богдана Хмельницкого III степени.

С началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину воин-танкист в боях на Черниговщине ничтожил два вражеских БМП и захватил танк Т-72.

Похоронить бойца удалось только через 45 дней после гибели – 12 апреля. Раньше сделать это не могли из-за активных боевых действий.

У воина остались жена и две дочери.

Алексею Сенюку посмертно присвоили звание Героя Украины с удостоенным ордена "Золотая Звезда".

Алексей Сенюк

Артем Амелин

26 февраля во время танковой атаки в Луганской области погиб Артем Амелин — 27-летний старший солдат Нацгвардии Украины.

Артем успел прослужить лишь около года, но стал Героем, отстаивая родную землю, спасая от опасности собратьев из ВСУ, он вместе с сослуживцами совершил таранный танковый удар и точным выстрелом сумел попасть в башню вражеской машины.

При этом боец ​​получил осколочное ранение, но продолжал прикрывать отход и перегруппировку своих однополчан, во время чего получил другие осколочные ранения.

Во время проведения реанимационных мероприятий сердце раненого танкиста-гвардейца остановилось.

Артем Амелин

Виталий Бондарук

Командир минометной батареи Виталий Бондарук снискал вечную славу в бою, прикрывая боевых товарищей. По словам сослуживцев, Виталий Бондарук был образцом украинского офицера— взвешенный, настойчивый, смелый.

Благодаря его мужеству удалось сохранить жизнь воинов одного из подразделений. Находясь под вражеским артобстрелом, офицер-минометчик вступил в бой с группой противника. Погиб воин от осколка вражеского снаряда.

Виталию посмертно присвоили звание Героя Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда".

Без отца остались пятилетний сын Максим и двухлетняя дочь Алиса.

Виталий Бондарук

Алексей Скобля

13 марта под Киевом в бою с российскими оккупантами погиб белорус Алексей Скобля (позывной "Тур"), который служил в элитном украинском спецподразделении. Он воевал не только за Украину, но и за свободу Беларуси.

Всего лишь день он не дожил до своего дня рождения. 14 марта Алексею исполнилось бы 32 года. Но накануне под селом Мощун Киевской области группа спецназовцев попала в засаду. Воин получил сложное ранение в бедренную артерию и на все попытки сослуживцев оказать ему помощь или эвакуировать сразу твердо пресек: "Отставить! Я прикрою! Отступайте!".

Благодаря ему из засады вышли все остальные члены группы. Он же до последнего вздоха прикрывал своих побратимов.

Скобля награжденный званием Героя Украины посмертно.

Алексей Скобля

Виталий Грицаенко

Среди погибших защитников Мариуполя — заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" по боевой и специальной подготовке старший лейтенант Виталий Грицаенко, позывной "Гоголь".

Виталий пошел добровольцем, чтобы защищать Украину от российской агрессии.

В ночь с 18 на 19 марта группа военнослужащих "Азова" провела успешный рейд в тыл противника: Был уничтожен российский командный пункт, взорван склад с боеприпасами.

Однако ценою этой операции стала жизнь старшего лейтенанта Виталия Грицаенко. Он погиб от тяжелых ранений, полученных во время ожесточенного боя с оккупантами.

Виталию Грицаенко посмертно присвоили звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".

Виталий Грицаенко

Денис Максишко

"Не после войны, а после победы!", — эти слова принадлежат старшему лейтенанту Денису Максишко, который в боях за Украину отдал свою жизнь.

В своем последнем бою Денис нанес мощное огневое поражение по позициям захватчиков – уничтожил вражеский блокпост, вывел из строя технику и уничтожил группу оккупантов.

По словам сослуживцев, Максишко был образцом исполнения воинского долга, мужества и героизма. Он показал себя как грамотный командир при выполнении огневых задач.

За верность воинской присяге старшему лейтенанту Денису Максишко присвоено Герой Украины (посмертно) с удостоением ордена "Золотая звезда".

Денис Максишко

Екатерина Ступницкая

Во время тяжелых боев за освобождение поселка Макаров Киевской области погибла военный медик Екатерина Ступницкая. Девушке было всего 25 лет, а на фронте она была с 20.

Во время полномасштабного вторжения Ступницкая отважно спасала бойцов под Киевом.

Незадолго до смерти Екатерина оказала медпомощь экипажу танка, спасая танкистов от смерти.

Погибла девушка в результате ракетно-бомбового удара россиян: вражеский снаряд попал в здание, которое служило медицинским штабом.

Побратимы девушки до последнего верили, что ее еще можно спасти, с надеждой разбирая завалы. Но чуда не случилось…

Екатерине Ступницкой посмертно присвоено звание Героя Украины.

Екатерина Ступницкая

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.