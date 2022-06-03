И спасти мир.
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3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине
Развязанная Россией широкомасштабная война очень дорого обходится Украине и не ей одной. Ведь за Украину воюют, побеждают и гибнут как украинцы, так и воины-добровольцы из других стран, в том числе и тех, чье руководство открыто помогает России.
Андрей Станько
Военнослужащий из Львовской области Андрей Станько добровольцем пошел защищать родную землю от российской орды.
Андрей был ранен на фронте и 3 апреля в больнице в Черкассах, к сожалению, скончался.
У погибшего воина осталась мать Александра.
Зореслав Замойский
В Буче Киевской области, где российские оккупанты убили и замучили сотни мирных жителей, от их рук погиб и журналист Зореслав Замойский.
Его тело с признаками насильственной смерти обнаружили на улице Богдана Хмельницкого.
Журналист и активист работал для общины Приирпения, к которой относятся Буча, Ирпень, Ворзель, Гостомель, Коцюбинское.
Зореслав Замойский работал журналистом интернет-ресурса "Информационный портал" и ресурса "Громада Приирпенья".
Лилия Гумянова
Из-за российских оккупантов в Мариуполе погибла преподавательница журналистики Лилия Гумянова. Она заведовала художественным отделом Левобережного районного дома детского и юношеского творчества.
Коллеги Лилии отмечают, что она была из тех, кто оставался с людьми и спасал их до последнего. Имела принципиальную патриотическую позицию. Открыла бомбоубежище в мариупольском доме творчества, не бросила людей и была с ними до последнего.
Алексей Сенюк
Во время вражеского авианалета в день рождения своей дочери – 27 февраля – погиб танкист ВСУ Алексей Сенюк.
Мужчина прошел войну на Донбассе с 2014 года, успешно бил врага, за что в 2016 году получил Орден Богдана Хмельницкого III степени.
С началом широкомасштабного вторжения РФ в Украину воин-танкист в боях на Черниговщине ничтожил два вражеских БМП и захватил танк Т-72.
Похоронить бойца удалось только через 45 дней после гибели – 12 апреля. Раньше сделать это не могли из-за активных боевых действий.
У воина остались жена и две дочери.
Алексею Сенюку посмертно присвоили звание Героя Украины с удостоенным ордена "Золотая Звезда".
Артем Амелин
26 февраля во время танковой атаки в Луганской области погиб Артем Амелин — 27-летний старший солдат Нацгвардии Украины.
Артем успел прослужить лишь около года, но стал Героем, отстаивая родную землю, спасая от опасности собратьев из ВСУ, он вместе с сослуживцами совершил таранный танковый удар и точным выстрелом сумел попасть в башню вражеской машины.
При этом боец получил осколочное ранение, но продолжал прикрывать отход и перегруппировку своих однополчан, во время чего получил другие осколочные ранения.
Во время проведения реанимационных мероприятий сердце раненого танкиста-гвардейца остановилось.
Виталий Бондарук
Командир минометной батареи Виталий Бондарук снискал вечную славу в бою, прикрывая боевых товарищей. По словам сослуживцев, Виталий Бондарук был образцом украинского офицера— взвешенный, настойчивый, смелый.
Благодаря его мужеству удалось сохранить жизнь воинов одного из подразделений. Находясь под вражеским артобстрелом, офицер-минометчик вступил в бой с группой противника. Погиб воин от осколка вражеского снаряда.
Виталию посмертно присвоили звание Героя Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда".
Без отца остались пятилетний сын Максим и двухлетняя дочь Алиса.
Алексей Скобля
13 марта под Киевом в бою с российскими оккупантами погиб белорус Алексей Скобля (позывной "Тур"), который служил в элитном украинском спецподразделении. Он воевал не только за Украину, но и за свободу Беларуси.
Всего лишь день он не дожил до своего дня рождения. 14 марта Алексею исполнилось бы 32 года. Но накануне под селом Мощун Киевской области группа спецназовцев попала в засаду. Воин получил сложное ранение в бедренную артерию и на все попытки сослуживцев оказать ему помощь или эвакуировать сразу твердо пресек: "Отставить! Я прикрою! Отступайте!".
Благодаря ему из засады вышли все остальные члены группы. Он же до последнего вздоха прикрывал своих побратимов.
Скобля награжденный званием Героя Украины посмертно.
Виталий Грицаенко
Среди погибших защитников Мариуполя — заместитель командира отдельного отряда специального назначения "Азов" по боевой и специальной подготовке старший лейтенант Виталий Грицаенко, позывной "Гоголь".
Виталий пошел добровольцем, чтобы защищать Украину от российской агрессии.
В ночь с 18 на 19 марта группа военнослужащих "Азова" провела успешный рейд в тыл противника: Был уничтожен российский командный пункт, взорван склад с боеприпасами.
Однако ценою этой операции стала жизнь старшего лейтенанта Виталия Грицаенко. Он погиб от тяжелых ранений, полученных во время ожесточенного боя с оккупантами.
Виталию Грицаенко посмертно присвоили звание Героя Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда".
Денис Максишко
"Не после войны, а после победы!", — эти слова принадлежат старшему лейтенанту Денису Максишко, который в боях за Украину отдал свою жизнь.
В своем последнем бою Денис нанес мощное огневое поражение по позициям захватчиков – уничтожил вражеский блокпост, вывел из строя технику и уничтожил группу оккупантов.
По словам сослуживцев, Максишко был образцом исполнения воинского долга, мужества и героизма. Он показал себя как грамотный командир при выполнении огневых задач.
За верность воинской присяге старшему лейтенанту Денису Максишко присвоено Герой Украины (посмертно) с удостоением ордена "Золотая звезда".
Екатерина Ступницкая
Во время тяжелых боев за освобождение поселка Макаров Киевской области погибла военный медик Екатерина Ступницкая. Девушке было всего 25 лет, а на фронте она была с 20.
Во время полномасштабного вторжения Ступницкая отважно спасала бойцов под Киевом.
Незадолго до смерти Екатерина оказала медпомощь экипажу танка, спасая танкистов от смерти.
Погибла девушка в результате ракетно-бомбового удара россиян: вражеский снаряд попал в здание, которое служило медицинским штабом.
Побратимы девушки до последнего верили, что ее еще можно спасти, с надеждой разбирая завалы. Но чуда не случилось…
Екатерине Ступницкой посмертно присвоено звание Героя Украины.
В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.