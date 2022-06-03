Захід, відкрийте очі!

3 червня 2022 року — 100 днів з моменту початку повномасштабного вторгнення військ РФ в Україну. Видання "Телеграф" закликає світ допомогти зупинити Кремль — санкціями, озброєнням для ЗСУ, будь-якою іншою допомогою Україні

Широкомасштабне вторгнення путінської Росії в Україну забирає тисячі життів українців. При цьому українці гинуть не лише зі зброєю в руках у боях із загарбниками. Російські війська не шкодують нікого: багато цивільних гинуть від їх артилерійських обстрілів мирних міст. Більше того, росіяни не шкодують ні старих, ні жінок, ні дітей, і цілеспрямовано вбивають їх, коли заманеться.

Олександра Кувшинова

15 березня стало відомо про загибель української журналістки Олександри Кувшинової. Сталося це на Київщині, де Олександра допомагала евакуювати людей, які потрапили під обстріл російських окупантів. Олександра працювала фотографом у компанії "Radioaktive Film" у Києві, у пресслужбі Міністерства охорони здоров’я України, громадській організації "KRAЙ", їй було 24 роки.

Олександра Кувшинова

Олег Якунін

Захищаючи нас від окупантів, 18 березня загинув редактор запорізького сайту Misto.zp.ua Олег Якунін. Він був прекрасним чоловіком і люблячим батьком, вірним другом, справедливим та чесним. Завжди захищав слабкого і не мовчав, коли бачив зло. Мріяв, що наші діти житимуть найкращим життям у найкращій країні світу – вільній Україні. Ще 16 березня він обіцяв, що обов’язково повернеться живим і здоровим, повезе на море дружину та доньку, але не судилося.

Олег Якунін

Андрій Літун

З перших днів широкомасштабного вторгнення путінської Росії у лютому 2022р 1-й гірничо-штурмовий батальйон 128-ї бригади під командуванням підполковника Андрія Літуна стримував супротивника на південному напрямку. На жаль, Андрій Літун загинув 6 березня, прикриваючи військових та героїчно стримуючи наступ ворога.

За особисту мужність та героїзм, виявлені у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України, вірність Військовій присязі Указом президента України № 122/2022 від 10 березня 2022 року підполковнику Літуну Андрію Миколайовичу присвоєно звання Герой України з присвоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно), а в місті Мукачево Закарпатської області перейменовано вулицю на честь Героя України Андрія Літуна.

Андрій Літун

Тарас Шпак

Капітан Тарас Шпак загинув на півночі Донецької області, захищаючи Батьківщину від російських загарбників. Трагедія сталася 9 травня: під час мінометного та артилерійського обстрілу командир роти територіальної оборони капітан Шпак отримав поранення, несумісні з життям. Йому був 51 рік, у Воїна залишилася дочка Анастасія, мати Катерина Іллівна

Тарас Шпак

Георгій Тарасенко

З юнацьких років ще до Революції Гідності Георгій Тарасенко активно долучався до патріотичних рухів України та Харкова. На фронт Георгій потай від батьків вперше потрапив ще 2014 року, коли йому було лише 17 років. 24 лютого 2022 року добровольчий підрозділ під керівництвом Георгія Тарасенка "Фрайкор" став на захист Харкова та пішов на допомогу Збройним Силам України.

25-річний Георгій Тарасенко, позивний "Жора", загинув 25 березня 2022 року в бою, коли добровольцям пліч-о-пліч з підрозділами 92-ї механізованої бригади ЗСУ, тероборони та поліції вдалося звільнити від рашистських окупантів села Мала Рогань та Вільхівка на Ізюмському напрямку.

Останній його пост у соцмережі закінчувався словами: "Ворога обов’язково буде знищено і вигнано з українських земель. Не дозволяємо їхнім сподіванням зламати нас. Віримо в українських захисників".

Георгій Тарасенко

Сергій Пущенко

Сергій Пущенко – заслужений діяч мистецтв України, автор понад 900 картин. Це пейзажі, портрети, натюрморти. Основна тема його творчості пов’язана з українським козацтвом. У 2015-2018 роках створив із натури галерею мальовничих та графічних портретів українських воїнів-добровольців (113 робіт); 106 портретів увійшли до авторської книги-альбом "Портрети добровольців на війні", виданої у квітні 2018 року. У березні 2021 року в Україні презентували унікальне видання "Фронтовий кобзар".

Добровільно боронив Україну, був волонтером. Пущенко загинув 2 березня у бою проти ДРГ окупантів у місті Василькові Київської області.

Сергій Пущенко

Микола Кравченко

Микола Кравченко був легендарним націоналістом, істориком-науковцем, співзасновником організації Патріот України, він стояв біля витоків Правого Сектору на Майдані, українських партизанів на Харківщині та батальйону "Азов". Все життя він вірив та боровся за Велику Україну.

14 березня Микола "Крук" Кравченко загинув, потрапивши під обстріл російських "Градів". За два тижні до його загибелі у бою за Харків загинув його батько.

Микола Кравченко

Юрій Баранець

Старший сержант Юрій Баранець родом із села Устимівка. Загинув 17 травня під час оборони України в Чернігівській області через ракетний удар по військовому навчальному центру. Загиблому героєві було 54 роки, у нього залишилися дружина та дочка.

Юрій Баранець

Дмитро Васильєв

Підполковник ЗСУ Дмитро Васильєв був професійним, кваліфікованим офіцером із величезним досвідом, який своєю працею та розумом дослужився до високого звання.

18 березня, під час виконання чергового бойового завдання в Запорізькій області, внаслідок ракетного обстрілу російських окупантів підполковник Васильєв отримав численні важкі осколкові поранення та опіки. Ще добу Дмитро Миколайович боровся за життя, але, на жаль, його серце зупинилося.

У Первомайську у Дмитра Васильєва залишилася мати, у Хмельницькому — дружина, дочка та син. Підполковника Васильєва Дмитра Миколайовича нагороджено орденом Богдана Хмельницького ІІ ступеня (посмертно), указом президента йому присвоєно звання Герой України з удостоєнням ордена "Золота Зірка" (посмертно).

Дмитро Васильєв

Софія Федько

24 лютого, коли російські війська вчинили напад на Україну, родина Федьків зробила відчайдушну спробу втекти з Херсона до родичів у село, де вони були б у безпеці. На одному із встановлених російськими солдатами блокпостів сім’ю розстріляли. Від куль росіян загинули мама дівчинки Ірина, дідусь та бабуся. 6-річна Софійка була тяжко поранена і, на жаль, дорогою до лікарні померла.

Софія Федько з мамою, також розстріляною солдатами ЗС РФ

У 100-й день з дня повномасштабного вторгнення "Телеграф" вирішив продемонструвати, якою ціною вдається відбивати агресію Кремля. Більше історій знайдете тут.