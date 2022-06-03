Запад, откройте глаза!

3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине

Широкомасштабное вторжение путинской России в Украину забирает тысячи жизней украинцев. При этом украинцы гибнут не только с оружием в руках в боях с захватчиками. Российские войска не щадят никого: многие гражданские гибнут от их артиллерийских обстрелов мирных городов. Более того, россияне не щадят ни стариков, ни женщин, ни детей, и целенаправленно убивают их когда вздумается.

Александра Кувшинова

15 марта стало известно о гибели украинской журналистки Александры Кувшиновой. Произошло это в Киевской области, где Александра помогала эвакуировать людей, которые попали под обстрелы российских оккупантов. Александра работала фотографом в компании "Radioaktive Film" в Киеве, в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, общественной организации "KRAЙ", ей было 24 года.

Александра Кувшинова

Олег Якунин

Защищая нас от оккупантов 18 марта погиб редактор запорожского сайта Misto.zp.ua Олег Якунин. Он был прекрасным мужем и любящим отцом, верным другом, справедливым и честным. Всегда защищал слабого и не молчал, когда видел зло. Мечтал, что наши дети будут жить лучшей жизнью в лучшей стране мира – свободной Украине. Еще 16 марта он обещал, что обязательно вернется живым и здоровым, повезет на море жену и дочь, но не суждено…

Олег Якунин

Андрей Литун

С первых дней широкомасштабного вторжения путинской России в феврале 2022г 1-й горно-штурмовой батальон 128-й бригады под командованием подполковника Андрея Литуна сдерживал противника на южном направлении. К сожалению, Андрей Литун погиб 6 марта, прикрывая военных и героически сдерживая наступление врага.

За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом президента Украины № 122/2022 от 10 марта 2022 года подполковнику Литуну Андрею Николаевичу присвоено звание Герой Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно), а в городе Мукачево Закарпатской области переименована улица в честь Героя Украины Андрея Литуна.

Андрей Литун

Тарас Шпак

Капитан Тарас Шпак погиб на севере Донецкой области, защищая Родину от российских захватчиков. Трагедия произошла 9 мая: во время минометных и артиллерийских обстрелов командир роты территориальной обороны капитан Шпак получил ранения, несовместимые с жизнью. Ему был 51 год, у Воина осталась дочь Анастасия, мать Екатерина Ильинична

Тарас Шпак

Георгий Тарасенко

С юношеских лет еще до Революции Достоинства Георгий Тарасенко активно приобщался к патриотическим движениям Украины и Харькова. На фронт Георгий втайне от родителей впервые попал еще в 2014 году, когда ему было всего 17 лет. 24 февраля 2022 года добровольческое подразделение под руководством Георгия Тарасенко "Фрайкор" встало на защиту Харькова и пошло на помощь Вооруженным Силам Украины.

25-летний Георгий Тарасенко, позывной "Жора", погиб 25 марта 2022 года в бою, когда добровольцам бок о бок с подразделениями 92-й механизированной бригады ВСУ, терробороны, полиции удалось освободить от рашистских оккупантов села Мала Рогань и Ольховка (укр. Вільхівка) на Изюмском направлении.

Последний его пост в соцсети заканчивался словами: "Враг обязательно будет уничтожен и изгнан с украинских земель. Не позволяем их чаяниям сломить нас. Верим в украинских защитников".

Георгий Тарасенко

Сергей Пущенко

Сергей Пущенко – заслуженный деятель искусств Украины, автор более 900 картин. Это пейзажи, портреты, натюрморты. Основная же тема его творчества связана с украинским казачеством. В 2015-2018 годах создал с натуры галерею живописных и графических портретов украинских воинов-добровольцев (113 работ); 106 портретов вошли в авторскую книгу-альбом "Портреты добровольцев на войне", изданную в апреле 2018 года. В марте 2021 года в Украине презентовали уникальное издание "Фронтовой кобзарь".

Добровольно защищал Украину, был волонтером. Пущенко погиб 2 марта в бою против ДРГ оккупантов в городе Василькове Киевской области.

Сергей Пущенко

Николай Кравченко

Николай Кравченко был легендарным националистом, историком-ученым, соучредителем организации Патриот Украины, он стоял у истоков Правого Сектора на Майдане, Украинских партизан на Харьковщине и батальона "Азов". Всю жизнь он верил и боролся за Великую Украину.

14 марта Николай "Крук" Кравченко погиб, попав под обстрел российских "Градов". За две недели до его гибели в бою за Харьков погиб его отец.

Николай Кравченко

Юрий Баранец

Старший сержант Юрий Баранец родом из села Устимовка. Погиб 17 мая во время обороны Украины в Черниговской области из-за ракетного удара по военному учебному центру. Погибшему герою было 54 года, у него остались жена и дочь.

Юрий Баранец

Дмитрий Васильев

Подполковник ВСУ Дмитрий Васильев был профессиональным, квалифицированным офицером с огромным опытом, который своим трудом и умом дослужился до высокого поста.

18 марта, во время выполнения очередного боевого задания в Запорожской области, в результате ракетного обстрела российских оккупантов подполковник Васильев получил множественные тяжелые осколочные ранения и ожоги. Еще сутки Дмитрий Николаевич боролся за жизнь, но, к сожалению, его сердце остановилось.

В Первомайске у Дмитрия Васильева осталась мать, в Хмельницком — жена, дочь и сын. Подполковник Васильев Дмитрий Николаевич награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени (посмертно), указом президента ему присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).

Дмитрий Васильев

София Федько

24 февраля, когда российские войска совершили нападение на Украину, семья Федько сделала отчаянную попытку бежать из Херсона к родственникам в деревню, где они были бы в безопасности. На одном из установленных российскими солдатами блокпостов семью расстреляли. От пуль россиян погибли мама девочки Ирина, дедушка и бабушка. 6-летняя Софийка была тяжело ранена и, к сожалению, по дороге в больницу скончалась.

София Федько с мамой, также расстрелянной солдатами ВС РФ

В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.