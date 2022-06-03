Запад, откройте глаза!
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3 июня 2022 года — 100 дней с момента начала полномасштабного вторжения войск РФ в Украину. Издание "Телеграф" призывает мир помочь остановить Кремль — санкциями, вооружением для ВСУ, любой другой помощью Украине
Широкомасштабное вторжение путинской России в Украину забирает тысячи жизней украинцев. При этом украинцы гибнут не только с оружием в руках в боях с захватчиками. Российские войска не щадят никого: многие гражданские гибнут от их артиллерийских обстрелов мирных городов. Более того, россияне не щадят ни стариков, ни женщин, ни детей, и целенаправленно убивают их когда вздумается.
Александра Кувшинова
15 марта стало известно о гибели украинской журналистки Александры Кувшиновой. Произошло это в Киевской области, где Александра помогала эвакуировать людей, которые попали под обстрелы российских оккупантов. Александра работала фотографом в компании "Radioaktive Film" в Киеве, в пресс-службе Министерства здравоохранения Украины, общественной организации "KRAЙ", ей было 24 года.
Олег Якунин
Защищая нас от оккупантов 18 марта погиб редактор запорожского сайта Misto.zp.ua Олег Якунин. Он был прекрасным мужем и любящим отцом, верным другом, справедливым и честным. Всегда защищал слабого и не молчал, когда видел зло. Мечтал, что наши дети будут жить лучшей жизнью в лучшей стране мира – свободной Украине. Еще 16 марта он обещал, что обязательно вернется живым и здоровым, повезет на море жену и дочь, но не суждено…
Андрей Литун
С первых дней широкомасштабного вторжения путинской России в феврале 2022г 1-й горно-штурмовой батальон 128-й бригады под командованием подполковника Андрея Литуна сдерживал противника на южном направлении. К сожалению, Андрей Литун погиб 6 марта, прикрывая военных и героически сдерживая наступление врага.
За личное мужество и героизм, проявленные в защите государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, верность Военной присяге Указом президента Украины № 122/2022 от 10 марта 2022 года подполковнику Литуну Андрею Николаевичу присвоено звание Герой Украины с присвоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно), а в городе Мукачево Закарпатской области переименована улица в честь Героя Украины Андрея Литуна.
Тарас Шпак
Капитан Тарас Шпак погиб на севере Донецкой области, защищая Родину от российских захватчиков. Трагедия произошла 9 мая: во время минометных и артиллерийских обстрелов командир роты территориальной обороны капитан Шпак получил ранения, несовместимые с жизнью. Ему был 51 год, у Воина осталась дочь Анастасия, мать Екатерина Ильинична
Георгий Тарасенко
С юношеских лет еще до Революции Достоинства Георгий Тарасенко активно приобщался к патриотическим движениям Украины и Харькова. На фронт Георгий втайне от родителей впервые попал еще в 2014 году, когда ему было всего 17 лет. 24 февраля 2022 года добровольческое подразделение под руководством Георгия Тарасенко "Фрайкор" встало на защиту Харькова и пошло на помощь Вооруженным Силам Украины.
25-летний Георгий Тарасенко, позывной "Жора", погиб 25 марта 2022 года в бою, когда добровольцам бок о бок с подразделениями 92-й механизированной бригады ВСУ, терробороны, полиции удалось освободить от рашистских оккупантов села Мала Рогань и Ольховка (укр. Вільхівка) на Изюмском направлении.
Последний его пост в соцсети заканчивался словами: "Враг обязательно будет уничтожен и изгнан с украинских земель. Не позволяем их чаяниям сломить нас. Верим в украинских защитников".
Сергей Пущенко
Сергей Пущенко – заслуженный деятель искусств Украины, автор более 900 картин. Это пейзажи, портреты, натюрморты. Основная же тема его творчества связана с украинским казачеством. В 2015-2018 годах создал с натуры галерею живописных и графических портретов украинских воинов-добровольцев (113 работ); 106 портретов вошли в авторскую книгу-альбом "Портреты добровольцев на войне", изданную в апреле 2018 года. В марте 2021 года в Украине презентовали уникальное издание "Фронтовой кобзарь".
Добровольно защищал Украину, был волонтером. Пущенко погиб 2 марта в бою против ДРГ оккупантов в городе Василькове Киевской области.
Николай Кравченко
Николай Кравченко был легендарным националистом, историком-ученым, соучредителем организации Патриот Украины, он стоял у истоков Правого Сектора на Майдане, Украинских партизан на Харьковщине и батальона "Азов". Всю жизнь он верил и боролся за Великую Украину.
14 марта Николай "Крук" Кравченко погиб, попав под обстрел российских "Градов". За две недели до его гибели в бою за Харьков погиб его отец.
Юрий Баранец
Старший сержант Юрий Баранец родом из села Устимовка. Погиб 17 мая во время обороны Украины в Черниговской области из-за ракетного удара по военному учебному центру. Погибшему герою было 54 года, у него остались жена и дочь.
Дмитрий Васильев
Подполковник ВСУ Дмитрий Васильев был профессиональным, квалифицированным офицером с огромным опытом, который своим трудом и умом дослужился до высокого поста.
18 марта, во время выполнения очередного боевого задания в Запорожской области, в результате ракетного обстрела российских оккупантов подполковник Васильев получил множественные тяжелые осколочные ранения и ожоги. Еще сутки Дмитрий Николаевич боролся за жизнь, но, к сожалению, его сердце остановилось.
В Первомайске у Дмитрия Васильева осталась мать, в Хмельницком — жена, дочь и сын. Подполковник Васильев Дмитрий Николаевич награжден орденом Богдана Хмельницкого ІІ степени (посмертно), указом президента ему присвоено звание Герой Украины с удостоением ордена "Золотая Звезда" (посмертно).
София Федько
24 февраля, когда российские войска совершили нападение на Украину, семья Федько сделала отчаянную попытку бежать из Херсона к родственникам в деревню, где они были бы в безопасности. На одном из установленных российскими солдатами блокпостов семью расстреляли. От пуль россиян погибли мама девочки Ирина, дедушка и бабушка. 6-летняя Софийка была тяжело ранена и, к сожалению, по дороге в больницу скончалась.
В 100-й день со дня полномасштабного вторжения "Телеграф" решил продемонстрировать, какой ценой удается отбивать агрессию Кремля. Больше историй найдете здесь.