Главные патриотические песни Украины: топ-5 от Зеленского

Эти песни наполнены патриотизмом и любовью к Украине.

Пятница, 3 июня 2022, — это сотый день полномасштабной войны в Украине, которую в конце февраля развязал кровавый диктатор владимир путин. Сто дней украинцы мужественно защищают нашу родину: кто с оружием в руках, а кто с микрофоном. Многие украинские знаменитости вышли на культурный фронт с целью заявить об украинской культуре еще громче.

В своем обращении к народу, которое было приурочено к 100 дням борьбы с российскими захватчиками, президент Украины Владимир Зеленский отметил пятерку самых знаковых для украинцев песен. Эти 5 патриотических хитов всегда будут ассоциироваться с войной, однако они несут в себе то мужество и ту любовь к своей стране, которые есть в сердцах у каждого украинца. Некоторые песни уже давно известны, а некоторые хиты родились в разгар войны.

"Это слова о том, что мы сделаем, с той нашей "червоною калиною" и славной Украиной. Слова о том, куда следует и всегда направлялся российский военный корабль. О том, что делать с оккупантами, когда кто-то говорит: "Вова…" И конечно, наше уже народное "Доброго вечора, ми з України". Из той Украины, где "розквітає поле, а вона сивіє", – отметил президент Украины.

Топ-5 патриотических песен от Владимира Зеленского

"Ой у лузі червона калина" — первая и самая распространенная композиция, которая стала гимном украино-российской войны, после того как ее акапельно спел лидер группы "Бумбокс" Андрей Хливнюк на пустой площе возле Михайловского собора в Киеве. Отметим, что южноафриканский музыкант Дэвид Скотт, известный под псевдонимом The Kiffness, на основе пения Хлывнюка создал современный ремикс песни, которая является гимном Украинских сечевых стрельцов.

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"Русский военный корабель, иди нах*й" — в основе мелодия "Ой у лузі червона калина" и известнейший диалог пограничников с остова Змеиный с российскими оккупантами.

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"Вова, *баш их, бл*ть" — вдохновителем на создание этого река стала речь украинского предпринимателя-агрария Александра Поворознюка, который в начале войны признался, что хоть и не голосовал за Зеленского во время выборов президента, то сейчас он готов за него отдать жизнь.

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"Доброго вечора, ми з України" — эта песня появилась еще до войны, однако свою популярность среди украинцев трек получил именно сейчас. Яркой особенностью песни, является фраза, которая стала любимым приветствием главы Николаевской ОГА Виталия Кима: "Доброго вечора, ми з України".

Stefania от Kalush Orchestra — песня, которая принесла Украине третью победу на международном песенном конкурсе "Евровидение 2022".

Напомним, что 9 мая хакерам удалось взломать российские ТВ каналы и сказали правду о войне в Украине. В названиях большинства телепрограмм появилась фраза "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".

Тем же утром на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина. Позже стало известно, что такой "перформанс" сделали двое сотрудников издания.

Ранее "Телеграф" писал, что с начала войны в Украине запустили хештег #cancelrussianculture, призывающий всех к отмене и бойкоту культуры россии. Однако эта инициатива не сработает, считает артдиректор PinchukArtCentre Бйорн Гельдхоф. Он объяснил, как нужно защищать украинскую культуру в мире.