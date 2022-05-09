"Это не взлом хакеров": на одном из ведущих сайтов россии резко высказались о путине (фото)
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На Lenta.ru появились публикации с резкими заголовками о президенте рф и критикой войны против Украины
В понедельник утром, 9 мая, на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина.
Как пишет издание "Медиазона", сайт не был взломан, материалы опубликовали сами работники редакции.
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Хотя сейчас публикации пропали с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве. Судя по нему, на сайте Lenta.ru заменили около 20 заметок, опубликованных редакцией 8 и 9 мая, на сообщения с другими заголовками. Среди прочего появились такие сообщения:
- "Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика"
- "Россия бросает трупы своих солдат в Украине"
- "Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва"
- "Зеленский оказался круче Путина"
- "Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века"
Позже стало известно, что такой "перформанс" сделали двое сотрудников издания. Они заявили, что публикация статей на сайте издания с критикой войны в Украине – "это не взлом хакеров", а их решение. Егор Поляков вместе со своей коллегой Александрой Мирошниковой заменил статьи на сайте своего издания.
"Это никакой не "взлом хакеров", это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось, пока не буду говорить, по каким причинам. Главный мотив – совесть", — заявил Поляков.
На сайте Поляков и Мирошникова подписались и передали благодарность тем россиянам, кто сопротивляется войне.
Поляков добавил, что с ним "уже побеседовали": "Можно говорить о том, что мы в "Ленте" более не работаем". Главный редактор издания ситуацию пока не комментирует.
Ранее "Телеграф" сообщал, что президент рф владимир путин выступил на параде ко Дню победы в москве. Российский диктатор практически сразу затронул тему Украины, однако о мобилизации в рф, как многие прогнозировали, не объявил.
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