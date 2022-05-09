"Это не взлом хакеров": на одном из ведущих сайтов россии резко высказались о путине (фото)

На Lenta.ru появились публикации с резкими заголовками о президенте рф и критикой войны против Украины

В понедельник утром, 9 мая, на одном из самых посещаемых новостных сайтов в россии Lenta.ru были размещены несколько материалов с резкой критикой войны в Украине и российских властей, в частности самого диктатора путина.

Как пишет издание "Медиазона", сайт не был взломан, материалы опубликовали сами работники редакции.

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Хотя сейчас публикации пропали с сайта, копия главной страницы сохранилась в веб-архиве. Судя по нему, на сайте Lenta.ru заменили около 20 заметок, опубликованных редакцией 8 и 9 мая, на сообщения с другими заголовками. Среди прочего появились такие сообщения:

"Владимир Путин превратился в жалкого диктатора и параноика"

"Россия бросает трупы своих солдат в Украине"

"Минобороны солгало родственникам погибших на крейсере "Москва"

"Зеленский оказался круче Путина"

"Путин развязал одну из самых кровопролитных войн 21 века"

Позже стало известно, что такой "перформанс" сделали двое сотрудников издания. Они заявили, что публикация статей на сайте издания с критикой войны в Украине – "это не взлом хакеров", а их решение. Егор Поляков вместе со своей коллегой Александрой Мирошниковой заменил статьи на сайте своего издания.

"Это никакой не "взлом хакеров", это мое и Саши осознанное решение, которое было принято относительно давно, но реализовать его быстро не получалось, пока не буду говорить, по каким причинам. Главный мотив – совесть", — заявил Поляков.

На сайте Поляков и Мирошникова подписались и передали благодарность тем россиянам, кто сопротивляется войне.

Поляков добавил, что с ним "уже побеседовали": "Можно говорить о том, что мы в "Ленте" более не работаем". Главный редактор издания ситуацию пока не комментирует.

Ранее "Телеграф" сообщал, что президент рф владимир путин выступил на параде ко Дню победы в москве. Российский диктатор практически сразу затронул тему Украины, однако о мобилизации в рф, как многие прогнозировали, не объявил.