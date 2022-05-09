Послание появилось на многих экранах ночью и утром

В россии правду о войне в Украине усиленно скрывают — за порочащие российскую армию данные даже ввели серьезную уголовную ответственность. Тем не менее желающие донести до россиян правду находятся. 9 мая телевизоры российских пользователей сказали немного правды — в названиях телепрограмм появилась фраза "на ваших руках кровь тысяч украинцев и сотен их убитых детей. ТВ и власти врут. Нет войне".

Хакерам вероятно удалось проникнуть в системы телекоммуникационных компаний. Российская политик Ксения Собчак назвала как минимум четыре, среди которых Ростелеком и их приставка для ТВ Wink.

Кроме ТВ провайдеров правду начали транслировать и через телепрограмму Яндекса, которая также показала обновленные данные.

Напомним, это не первая попытка достучаться до жителей соседней страны, армия которой вторглась в Украину — ранее взламывали сайт ВКонтакте.

Ранее "Телеграф" писал, что эксперты сомневаются в шансе объяснить россиянам разрушительное действие войны не только на нашу страну, но и на их. "Холодильник" не победит, считает Владимир Паниотто, объясняя, что власть сместила внимание россиян с внутренних проблем на внешнеполитические, чтобы они поддерживали кровавого диктатора владимира путина.