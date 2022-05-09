Послання з’явилося на багатьох екранах вночі та вранці

У росії правду про війну в Україні посилено приховують — за дані, що ганьблять російську армію, навіть запровадили серйозну кримінальну відповідальність. Проте охочі донести до росіян правду перебувають. 9 травня телевізори російських користувачів сказали трохи правди — у назвах телепрограм з’явилася фраза "на ваших руках кров тисяч українців та сотень їх убитих дітей. ТБ та влада брешуть. Ні війні".

Хакерам, ймовірно, вдалося проникнути в системи телекомунікаційних компаній. Російська політик Ксенія Собчак назвала як мінімум чотири, серед яких Ростелеком та їхня приставка для ТБ Wink.

Крім ТВ провайдерів, правду почали транслювати і через телепрограму Яндекса, яка також показала оновлені дані.

Нагадаємо, це не перша спроба достукатися до мешканців сусідньої країни, армія якої вторглася в Україну — раніше зламували сайт "ВКонтакте ".

Раніше "Телеграф" писав, що експерти сумніваються у шансі пояснити росіянам руйнівну дію війни не лише на нашу країну, а й на них. "Холодильник" не переможе, вважає Володимир Паніотто, пояснюючи, що влада змістила увагу росіян із внутрішніх проблем на зовнішньополітичні, щоб вони підтримували кривавого диктатора володимира путіна.