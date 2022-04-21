У Росії холодильник не переможе телевізор: відомий соціолог засмутив українців

Війна в Україні лише піднімає рейтинг путіна

У короткостроковій перспективі говорити про падіння рівня народної любові до кривавого диктатора володимира путіна і його уряду поки що не доводиться. На думку голови Київського міжнародного інституту соціології (КМІС) Володимира Паніотто, у боротьбі "холодильник-телевізор" за уми російських громадян поки що впевнено перемагає другий, і війна в Україні — аж ніяк не проблема для цього.

Про це фахівець розповів в інтерв’ю ВВС Україна.

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За словами Паніотто, зараз політичний рейтинг путіна є чи не найвищим за всю його кар’єру. За сім років до анексії Криму, пояснює соціолог, цей показник дорівнював 55%. Проте після незаконного референдуму рівень довіри до кривавого диктатора зріс ще на 30%.

"Тези про "підняття з колін", ведення локальних воєн та нагнітання конфліктів призвели до того, що внутрішні проблеми відійшли на другий план, і люди підтримують зовнішньополітичні дії путіна, а його рейтинг зростає", — пояснив Володимир Паніотто.

Така сама картина спостерігається і після 24 лютого. Соціолог вважає, що за останні майже два місяці путін лише зміцнив свій авторитет у власних очах росіян. Також громадяни рф стали більше довіряти загалом міністрам і всієї влади — на близько 10%.

"Я зараз все менше і менше вірю в тезу, що "холодильник перемагає телевізор", — зізнається Паніотто. — Ця війна впливатиме швидше позитивно, ніж негативно, на популярність влади Росії у короткочасній перспективі".

Поки що люди з країни-агресора реально подивитися на свої втрати — і в плані армії, і в плані економіки.

Тим часом світова підтримка України продовжує набирати обертів. Так, британський прем’єр Борис Джонсон закликав усіх партнерів продовжити допомогу ЗСУ, зокрема зброєю. По відношенню до путіна він застосував епітет "крокодил".

Євросоюз же працює над шостим пакетом санкцій проти росії. Втім, поки що Москва, як і раніше, намагається грати у правих і скривджених, тому потроху вкидає тези про необхідність отримання компенсацій за збитки.