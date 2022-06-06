Трехлетний Леон из Ирпеня растрогал исполнением хита Скрябина "Сам собі країна" (видео)

Мальчик, который прославился исполнением песни "Ой, у лузі червона калина", продолжает восхищать сеть

Трехлетний Леон из Ирпеня, который ранее исполнил конкурсную песню победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra, перепел хит ныне покойного украинского певца Кузьмы Скрябина "Сам собі країна".

Мальчик исполнил легендарную песню во время прогулки со своим отцом. Александр Буш опубликовал видео у себя на странице в Инстаграме.

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"Лучше быть оптимистом, который ничего не знает, чем загибаться и растить себе горб от того, что вокруг сами проблемы", — процитировал Скрябина отец Леона.

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В комментариях подписчики оставляют восхищенные отзывы, отмечая, что Леон — очень талантливый мальчик, а от исполнения хита Скрябина "слезы на глазах".

Напомним, что маленький Леон прославился после того, как видео с его исполнением "Ой, у лузі червона калина" показали по телевидению, а в сети оно начало набирать миллионы просмотров.

Ранее "Телеграф" сообщал, что неизвестный мужчина сыграл на аккордеоне в парке на Красной площади песню "Ой, у лузі червона калина".

А недавно Марина Дорошенко из Нетешина сыграла хит победителей "Евровидения-2022" Kalush Orchestra "Стефания" на бандуре.