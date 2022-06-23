Украинские звезды объединились, чтобы исполнить новый патриотический хит "Ми з України" (видео)

Самые популярные артисты презентовали песню о несокрушимости украинского народа

Представители украинского шоу-бизнеса продолжают поддерживать моральных дух нашего народа. Так, вслед за Александром Положинским, посвятившим песню волонтерам, коллеги музіканта объединились, чтобы вместе исполнить новый патриотический хит "Ми з України".

Видео на YouTube-канале "Телеканал Україна" было опубликовано в четверг, 23 июня. "Песня "Мы из Украины" создана, чтобы выразить поддержку и уважение несокрушимости, сплоченности и боевому духу нашего народа в этой жестокой войне. Все мы, как один, боремся за свободу и европейское будущее Украины", — пишут создатели клипа.

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К созданию патриотического хита присоединились: Оля Полякова, DZIDZIO (Михаил Хома), Наталья Могилевская, Тина Кароль, Настя Каменских, Фагот, Юлия Санина, MELOVIN, Оля Цибульская, ALEKSEEV, Злата Огневич, Александра Зарицкая, Сергей Бабкин, Артем Пивоваров, Муаяд Абдельрахим (победитель проекта "Поют все"), телеведущие Владимир Остапчук и Алексей Суханов.

Песню "Ми з України" написали Артур Железняк и Маша Личи. Аранжировкой трека занимался Сергей Грачев. Режиссером клипа выступил Константин Гордиенко.

Ранее "Телеграф" сообщал, что популярная украинская группа "Антитела" посвятила песню погибшим бойцам, у которых остались дети. Напомним, что участники коллектива сейчас воюют в рядах Вооруженных сил Украины.