The Rolling Stones спели свой культовый хит вместе с украинцами в Вене (видео)

Легендарные музыканты исполнили с хористами из Киева хит You Can't Always Get What You Want 1969 года

Вслед за Coldplay поддержать украинцев в борьбе с российским оккупантом решили легендарные рок-музыканты из Британии — The Rolling Stones.

Вместе с вокалистом группы Миком Джаггером в Вене исполнили хит 1969 года You Can't Always Get What You Want украинские хористы. Об этом пишет издание Rolling Stones. Концерт состоялся на австрийском стадионе им. Эрнста Хаппеля.

Хор мальчиков "Дзвiночок" и женский хор "Вогник" специально приехали для этого из Киева. Таким образом, британские музыканты решили продемонстрировать свою солидарность с украинцами.

"Они проделали долгий путь, чтобы быть здесь сегодня вечером", — крикнул Мик Джаггер со сцены.

