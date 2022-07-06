К празднику Ивана Купала: Jerry Heil и alyona alyona записали хит вместе с немецкой певицей

Колоритная и мистическая композиция набирает тысячи просмотров

Украинские певицы Jerry Heil и alyona alyona, а также исполнительница из Германии Ela презентовали трек #KUPALA, приуроченный к одноименному празднику. Композиция стала неким саундтреком к фильму, который еще полвека назад был снят на студии Довженко.

Как пишет "Телеграф", видео на песню о празднике Ивана Купала опубликовано в Youtube в среду, 6 июля. По словам авторов, клип основывается на историческом наследии нашей культуры. В ролике можно увидеть фрагменты из украиноязычного фильма "Вечер на Ивана Купала", который благодаря композиции обрел новую волну актуальности.

В песне идет речь о четырех стихиях: огне, воде, земле и воздухе. Среди прочего, трек рассказывает о древней традиции искать цветок папоротника на Ивана Купала

Трек примечателен еще и тем, что впервые в истории украинской музыки немецкая артистка исполняет украинскую народную песню на немецком языке. В песне чередуются слова то на украинском, то на немецком языках.

"Теперь каждая работа, которую мы создадим, будет нести в мир идею гениальности украинской культуры и музыки в частности. Неповторимости ее звучания. И ценности для мировой индустрии", — подчеркнули авторы песни.

Как писал "Телеграф", ночь с 6 на 7 июля у наших предков считалась одной из самых мистических в году. Издавна в это время проходили знаменитые купальские гадания. Именно тогда появилась традиция прыгать через костер. Девушки чаще всего гадали на будущего возлюбленного.

Ранее мы сообщали, что авторы известного матерного хита о Зеленском порадовали слушателей новым треком. На сей раз внимание уделили Борису Джонсону.