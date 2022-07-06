Ивана Купала 2022: как правильно гадать в купальскую ночь
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Считается, что в этот день гадания самые правдивые и судьбоносные.
В ночь с 6-го на 7-е июля отмечается один из самых мистических праздников — Ивана Купала. Издавна это время считается самым верным и удачным для различных гаданий. Девушки верят, что гадания в эту ночь самые правдивые, ведь этот период наделен особой энергетикой.
В этом материале "Телеграф" рассказывает о традиционных гаданиях на Ивана Купала, которые можно провести в домашних условиях. А также рассказываем, как правильно гадать в купальскую ночь.
Как правильно гадать на Ивана Купала 2022
Гадать нужно именно ночью, ведь именно купальская ночь является магическим временем. Учитывая ситуацию в Украине, от ночных гуляний нужно отказаться, однако каждая девушка может погадать на свою судьбу, любовь и суженого дома.
Гадать на Ивана Купала можно в любом возрасте — главное верить, что обряд сработает.
Гадания на Ивана Купала 2022
Гадание на купальском венке
Девушки плели венок из трав и цветов, а после пускали его на воду и слегка толкали. По тому, что произошло с венком и судили о будущем:
- если венок пошел ко дну сразу же – любимый разлюбил,
- венок пристал к берегу – в этом году свадьбе не бывать, ждать придется еще не меньше года,
- венок поплыл к другому берегу – жених будет из дальних стран,
- венок мотает из стороны в сторону – судьба будет несчастливая, парни будут морочить голову и бросать,
- венок плывет по течению – жди свадьбы с суженым.
Гадания на суженого
- На подорожнике. Нужно сорвать лист растения, положить его по подушку и перед сном попросить его: "Подорожник-путешественник, растешь ты у дороги, все видишь и все знаешь. Покажи пожалуйста мне суженого во сне". После произнесенных слов нельзя ни с кем говорить.
- На листочках. На нескольких небольших листочках бумаги написать по одному мужскому имени, и спрятать их под подушку. На утро нужно достать один из них: имя, которое вытащили, будет носить ваш будущий муж.
- Идя домой обратите внимание, кто первый из животных вам встретится. Если собака, то вы скоро встретите своего суженого, если кота — то встреча возможно только через год, а если побщая птица — то пора готовиться к свадьбе.
Гадание на костре
В праздничную ночь на Ивана Купала можно прыгнуть через костер. Если огонь не коснется, это значит, что вскоре ждет успех в делах и любви, а то и скорое замужество.
Гадание на ромашке
Возьмите две ромашки, одна из них будет символизировать вас, а другая вашего возлюбленного, и аккуратно положите их в воду. Если ромашки все время на воде будут находиться вместе, то это значит, что пара будет счастливой, если же порознь – пара вскоре расстанется.
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