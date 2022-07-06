Ивана Купала 2022: как правильно гадать в купальскую ночь

Считается, что в этот день гадания самые правдивые и судьбоносные.

В ночь с 6-го на 7-е июля отмечается один из самых мистических праздников — Ивана Купала. Издавна это время считается самым верным и удачным для различных гаданий. Девушки верят, что гадания в эту ночь самые правдивые, ведь этот период наделен особой энергетикой.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о традиционных гаданиях на Ивана Купала, которые можно провести в домашних условиях. А также рассказываем, как правильно гадать в купальскую ночь.

Как правильно гадать на Ивана Купала 2022

Гадать нужно именно ночью, ведь именно купальская ночь является магическим временем. Учитывая ситуацию в Украине, от ночных гуляний нужно отказаться, однако каждая девушка может погадать на свою судьбу, любовь и суженого дома.

Гадать на Ивана Купала можно в любом возрасте — главное верить, что обряд сработает.

Гадания на Ивана Купала 2022

Гадание на купальском венке

Девушки плели венок из трав и цветов, а после пускали его на воду и слегка толкали. По тому, что произошло с венком и судили о будущем:

если венок пошел ко дну сразу же – любимый разлюбил,

венок пристал к берегу – в этом году свадьбе не бывать, ждать придется еще не меньше года,

венок поплыл к другому берегу – жених будет из дальних стран,

венок мотает из стороны в сторону – судьба будет несчастливая, парни будут морочить голову и бросать,

венок плывет по течению – жди свадьбы с суженым.

Гадания на суженого

На подорожнике. Нужно сорвать лист растения, положить его по подушку и перед сном попросить его: "Подорожник-путешественник, растешь ты у дороги, все видишь и все знаешь. Покажи пожалуйста мне суженого во сне". После произнесенных слов нельзя ни с кем говорить. На листочках. На нескольких небольших листочках бумаги написать по одному мужскому имени, и спрятать их под подушку. На утро нужно достать один из них: имя, которое вытащили, будет носить ваш будущий муж. Идя домой обратите внимание, кто первый из животных вам встретится. Если собака, то вы скоро встретите своего суженого, если кота — то встреча возможно только через год, а если побщая птица — то пора готовиться к свадьбе.

Гадание на костре

В праздничную ночь на Ивана Купала можно прыгнуть через костер. Если огонь не коснется, это значит, что вскоре ждет успех в делах и любви, а то и скорое замужество.

Гадание на ромашке

Возьмите две ромашки, одна из них будет символизировать вас, а другая вашего возлюбленного, и аккуратно положите их в воду. Если ромашки все время на воде будут находиться вместе, то это значит, что пара будет счастливой, если же порознь – пара вскоре расстанется.

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