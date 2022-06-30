Украинцев в июле ждут погодные испытания: что говорят синоптики

Экстремальной жары синоптики не прогнозируют, но температура все же будет выше средней

Пока первый день июля готовит солнечную погоду на всей территории Украины, синоптики советуют приготовиться к сухому и жаркому месяцу. Экватор лета мы пересечем при температуре выше средней и, вероятно, с нехваткой осадков.

Так Гидрометцентр в долгосрочном прогнозе на месяц указывает, что температура воздуха в среднем ожидается на 1,5-2 градуса выше климатической нормы. Для равнинной Украины в июле эта норма составляет 21-26 градусов тепла, а для Карпатских гор – 17-19 градусов. В юго-западных областях синоптики прогнозируют, что осадков будет меньше нормы, на остальной территории ожидается нормальное количество дождя – 34-96 мм (в Карпатах до 150 мм).

Тем временем народный синоптик Владимир Деркач для "Телеграфа" спрогнозировал, что весь июль в Украине погода будет колебаться. Периоды относительной прохлады будут сменяться жарой, а во второй декаде возрастет вероятность шквалов и урагана.

Если рассматривать прогноз погоды для самых больших городов Украины, то погода в мегаполисах будет такой:

Киев

Июль пройдет без экстремальной жары – столбики термометров не будут подниматься выше отметки +28. По ночам в столице будет 16-18 градусов выше нуля. Лишь четыре дня будут дождливыми – 4, 6, 12 и 20 июля. 5 и 21 стоит ждать пасмурных дней. Остаток месяца ожидается солнечная погода или переменная облачность.

Погода в Киеве, июль 2022

Львов

Синоптики обещают столице Западной Украины очень комфортный температурный режим – в пределах 23-26 градусов днем и 12-16 ночью. Дождь будет идти 4, 19, 20, 21 и 22 июля.

Погода во Львове, июль 2022

Одесса

На юге закономерно будет жарче всего – от 26 до 31 градуса. Ночная температура – в пределах 18-21 градуса. Дожди ожидаются только в начале месяца – 1, 5 и 6 июля. Остальные дни месяца погода будет солнечной.

Погода в Одессе, июль 2022

Харьков

В Харькове погода будет похожа на киевскую — +23-28 днем и +13-18 ночью. Зонтик следует иметь при себе 3, 13, 18, 24 и 25 июля.

Погода в Харькове, июль 2022

Днепр

Несмотря на то, что Днепр несколько севернее Одессы, по погоде эти города тоже можно назвать побратимами. Дневные температуры здесь ожидаются в пределах 26-31 градуса, а ночные – 18-20 выше нуля. Дождливыми будут 6, 7 и 30 июля.

Погода в Днепре, июль 2022

Напомним, стало известно, спадет ли жара в первые дни июля.