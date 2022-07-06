Ивана Купала 2022: что ни в коем случае нельзя делать в этот праздник

На Ивана Купала принято прыгать через костер.

Ночь с 6 на 7 июля — это один из самых мистических периодов в году, ведь в этот день отмечается праздник — Ивана Купала. В этот праздник многие девушки гадают на суженого, ведь в этот день гадания самые правдивые и судьбоносные, а пары прыгают через костер.

Наши предки верили, что в эту ночь просыпается нечисть, поэтому в этот день стоит быть очень осторожным. В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных традициях и запретах этого праздника.

Ивана Купала 2022: традиции

Ранее в эту мистическую ночь обычно собирали лекарственные растения, ведь люди верили, что в это время они наполняются целебной силой. Особым спросом пользовались тысячелистник, зверобой и ромашка.

Одной из самых известных традиций ко дню Ивана Купала является плетение венков. Незамужние девушки собирали цветы и делали из них венки, которые потом пускали по воде. считалось, что если он утонет — девушка не выйдет замуж в этом году, а если отплыл от берега — значит свадьбе в скором времени быть.

Также было принято прыгать через костер. Считалось, что если пара смогла перепрыгнуть через огонь, не разняв рук, значит им суждено быть вместе, а для женатых "удачный" прыжок через огонь означает, что их здоровье будет весь год крепким.

Что категорически нельзя делать в праздник Ивана Купала 2022

В ночь на Ивана Купала нельзя спать, ведь в дом может пробраться нечистая сила.

Запрещается давать и брать в долг.

На Ивана Купала нельзя купаться в водоемах.

В этот день нельзя бить домашних животных, особенно коров.

Нельзя спорить, ссорится и конфликтовать.

Не стоит стричь волосы и носить черные головные уборы.

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